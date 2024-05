En diálogo con Juan Pablo Varsky, en el programa "Clank!", el técnico chileno entregó detalles del histórico conflicto que tuvo con el '10' argentino. "No hay rencor", admite el Ingeniero.

Más allá de la exitosa carrera que tiene el técnico chileno Manuel Pellegrini en el fútbol de Europa, hubo un tema que siempre se lo recuerdan, como fue su conflicto con el argentino Juan Román Riquelme durante el paso de ambos por Villarreal.

Con el Submarino Amarillo no sólo lograron meterse en la pelea con el título, entre Real Madrid y Barcelona, incluso lograron llegar a semifinales de la UEFA Champions League, donde perdieron ante el Arsenal con el recordado penal que falló el ’10’.

Se dice que a partir de ese momento, se generó un conflicto entre los dos, que derivó en la decisión radical de Pellegrini de sacar del equipo a Riquelme, quien terminó volviendo a Boca Juniors, donde ganó la Copa Libertadores 2007.

El periodista Juan Pablo Varsky conversó en su canal de YouTube Clank! con el Ingeniero, quien le entregó algunos detalles de la pelea con Román, incluso llegó a revelar qué fue lo que terminó quebrando la relación profesional en Villarreal.

Pellegrini recuerda pelea con Riquelme en Villarreal

“Lamentablemente, la relación técnico-jugador tiene que tener ciertos parámetros y, en la medida que uno no exige un respeto, es muy difícil lograrlo del resto del grupo. No es que haya sido irrespetuoso, pero tenía una idea distinta y lamentablemente no pudimos seguir trabajando juntos“, señala el DT chileno.

En esa línea, Pellegrini agrega que “no he tenido la oportunidad de hablar con él (Riquelme). De mi parte no hay rencor, son cosas que a veces se producen y hay que mantener los roles, al revés, tengo mucho agradecimiento por todo lo que nos dio”.

Al preguntarle por el presente de Román, como presidente de Boca Juniors, el Ingeniero comentó que “creí que iba a estar más metido en el campo, pero estaba seguro de que iba a estar metido en el fútbol. Sabe mucho de fútbol y habla muy bien. Me alegro mucho de que haya seguido su carrera aportando lo que sabe, aunque sea en distinta posición”.

Juan Román Riquelme y Manuel Pellegrini en su paso por Villarreal (Getty Images)

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.