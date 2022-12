Francia venció por 2-0 a Marruecos en la semifinal del Mundial de Qatar 2022. Los galos se deshicieron del primer equipo africano en alcanzar esta instancia en una Copa del Mundo y aseguraron su presencia en el juego decisivo, donde ya los esperaba Argentina luego de la gran victoria que los albicelestes habían obtenido ante Croacia.

Si bien el rival de La Scaloneta para conseguir su tercer trofeo de esta categoría es el campeón vigente, en las redes sociales existe mucha confianza por lo que puede hacer la Albiceleste en aquel duelo, pactado para el domingo 18 de diciembre a las 12 del día, según el horario de Chile continental. Y eso tiene su raíz en un partido que ambos elencos disputaron en los octavos de final de Rusia 2018.

Aquel 30 de junio de ese año, los galos vencieron por 4-3 a la escuadra que dirigía Jorge Sampaoli. Para los europeos marcó Antoine Griezmann, Benjamin Pavard y Kylian Mbappé anotó un doblete, mientras que para los trasandinos descontaron Ángel di María, Gabriel Mercado y sobre la hora, Sergio Agüero dejó en la mínima diferencia la victoria francesa.

Esa tarde, el DT casildense que llevó a la Roja a conquistar la primera Copa América de su historia alineó una oncena que, hasta el día de hoy, deja sensaciones muy amargas para los más fanáticos del seleccionado argentino.

Franco Armani fue el portero titular; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo y Nicolás Tagliafico fueron los cuatro defensores; Enzo Pérez, Javier Mascherano y Éver Banega en el mediocampo; Ángel di María, Lionel Messi y Cristián Pavón, aunque en el segundo tiempo ingresaron Federico Fazio, Maximiliano Meza y el Kun.

"La Argentina del subnormal de Sampaoli le metio 3 a una Francia 2018 que era muchísimo mejor que esta. Yo confío, vamos LA SCALONETA", escribió uno de los afiebrados fanáticos de Argentina. "Y recuerden amigos, podremos estar todos cagados, pero el cabaret comandado por Sampaoli le hizo 3 goles a Francia y no le ganó porque Pavard encontró un zapatazo inexplicable y empató rápido el partido", tuiteó otro en alusión al espectacular gol del lateral derecho del Bayern Múnich.

"Hay que tener en cuenta que no está Sampaoli, baja sensible para Francia", aseguró otro forofo, también en la red social del pajarito. ¿Hubo más? Por cierto que sí. "Mira si le voy a tener miedo a Francia si cuando estaba Sampaoli y no jugábamos a nada, casi le empatamos el partido y los mandamos a alargue", sostuvo uno más que no quiso quedarse abajo del poco amigable recuerdo para el calvo estratego que por estos días adiestra al Sevilla de España.

"Si con el pelado puto de sampaoli, con Pavón y Mercado le hicimos partido a Francia, imagínate ahora", apuntó otro fanático. "Cómo vas a salir a jugarle a Francia sin 9, Sampaoli pelado cabeza de canica, me arruinaste la vida. Lo peor es que a esta selección le dio el cuero para hacerle 3 goles a la campeona del mundo", aseguró Tomás Galiano, quien todavía rememora con mucha bronca aquella oncena que a gran parte del vecino país le pareció inentendible.