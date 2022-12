Luka Modric es un líder total de Croacia. Ya lo demostró hace cuatro años, donde llegó a la final de la Copa del Mundo, y ahora repite en Qatar para sorpresa de muchos que no esperaban ver a los balcánicos nuevamente entre los mejores.

No solamente Modric destaca por lo que hace en la cancha, donde es el titiritero del cuadro europeo. Fuera de ella también y así lo reflejó una antigua charla que tuvo con la figura de la selección hasta el momento, el arquero Dominik Livaković quien ha sido clave en las definiciones a penales.

En la serie Capitanes se pudo ver a Modric hablando con el meta a fines del 2021. El contexto de aquella conversación era el bajo rendimiento del arquero del Dinamo Zagreb, que lo llevó a ser suplente en los duelos contra Malta (7-1) y Rusia (1-0), por determinación del DT Zlatko Dalic.

"No te estaría diciendo esto si no me preocuparas. Veo que no progresas con el seleccionado. Quizás es la presión. Irradias mucha incertidumbre y eso se transmite al equipo. De eso estoy hablando", le comenzó diciendo el jugador del Real Madrid.

Luego intenta que entienda que condorearse es parte del fútbol "¿Por qué no puedes cometer errores? Todos lo hacemos. Creo que tu problema es el medio a cometerlos", le manifestó Modric como un padre que le habla a un hijo.

El meta, muy abrumado, intenta demostrarle personalidad a Modric. "No llegué hasta acá por miedo", retruca. Modric vuelve a retarlo. "Eso solo empeora las cosas, eres un gran arquero y lo sabes, ¿verdad?", en un consejo que con el tiempo el meta parece haber entendido y que ahora deberá demostrar el martes ante Argentina.