Brasil se despidió antes de lo esperado de Qatar 2022. En una infartante definición a penales ante Croacia, la Verdeamarela fue superada por 4-2 y falló en clasificarse a semifinales, renunciando al sueño del hexacampeonato que veía tan cerca al llegar como uno de los grandes favoritos al Mundial.

Un tiro de Rodrygo atajado por Dominik Livakovic y un error de Marquinhos terminaron condenando el temprano adiós del Scratch, que reventó en llanto con la eliminación en el Estadio Ciudad de la Educación. Y fue una de las figuras croatas la que llegó a consolar al equipo.

Un registro dejó ver a Luka Modric acercarse a Rodrygo y ofrecer palabras de consuelo, todo mientras su escuadra aún celebraba. "No pasa nada. Tú estás más fuerte que esto. Todos fallan. Vas a volver fuerte. Te quiero, hijo. Vamos, ánimo", le dijo el experimentado volante, con quien comparte camarín en el Real Madrid.

Más tarde, en conversación con Gol, Modric recordó cuando él mismo falló un penal decisivo para su selección. "Le puede pasar a cualquiera. A Rodrygo hay que felicitarle porque en este partido y todo lo que significa, tuvo fuerza y mentalidad para coger y tirar penalti", dijo.

"Todos pueden fallar. Yo me acuerdo que yo tenía pocos más años que él cuando fallé mi penal contra Turquía en 2008 (Euro). Tenía 23 años. No es fácil, pero eso lo va a hacer más fuerte. Va a coger más experiencia y fuerza para seguir. Seguro que se va a hacer más fuerte con esto. No pasa nada", cerró.

Descarga la app de RedGol y sigue toda la información del Mundial Qatar 2022 al instante en https://bit.ly/RG-app22