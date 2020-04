DT récord en Argentina, Pablo Vicó: “Bielsa es un hombre íntegro en la vida, Sampaoli es todo lo contrario”

Pablo Vicó es conocido como el “Ferguson del Conurbano” en Argentina, ya que es el DT de Brown de Adrogué, de la segunda categoría del fútbol trasandino, desde 2009. Y de tanto tiempo trabajando como entrenador del mismo equipo, le ha tocado compartir con diversos colegas.

Dos de ellos son ex seleccionadores de Chile: Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli, de quienes tiene opiniones radicalmente opuestas desde el punto de vista humano.

“El tipo que más me sedujo fue Marcelo Bielsa. Por cómo trabajaba, su personalidad, la forma de proceder ante todos. Los trabajos que él hace por línea son excelentes. Es tan inteligente que, para no desgastar la relación con sus dirigidos, hace que en el día a día sea el preparador físico quien interactúe con los jugadores. Es un hombre íntegro en la vida”, comentó del rosarino en diálogo con Télam.

Pablo Vicó, DT desde 2009 de Brown de Adrogué en Argentina. (Foto: Clarín)

Por su parte, del casildense dijo que “me dejó una pésima impresión como persona. Bielsa es todo lo contrario de lo que es Jorge Sampaoli. Cuando estaba en la Selección, yo tenía intercambios de trabajo con Sebastián Beccacece, que era su ayudante, y un día fuimos a jugar un amistoso con la sub 20. Me pidieron un equipo de juveniles y perdimos 3 a 0. Él (Sampaoli) se acercó y me dijo que no teníamos nivel para jugar con ellos. Me di vuelta, le di la mano a Seba y me fui”.

Hoy, Marcelo Bielsa lucha por el ascenso en la segunda división de Inglaterra con el Leeds United, mientras que Jorge Sampaoli acaba de fichar en Atlético Mineiro buscando una nueva aventura en el fútbol de Brasil.