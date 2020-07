Gustavo Quinteros acepta dirigir a Colo Colo hasta sin Libertadores: “No sería impedimento, me encantan los equipos grandes”

No hay dudas que Gustavo Quinteros está en pole position para asumir la banca de Colo Colo de cara a 2021. Esto pese a que el Cacique tiene “congelada” la búsqueda de entrenador hasta nuevo aviso.

Y es que el ex DT campeón con la Universidad Católica genera consenso en Pedrero, ya fue contactado por Marcelo Espina cuando se fue Mario Salas y si bien no han vuelto a hablar, los tiempos parecen ir coincidiendo.

El cuadro de Macul ya ratificó a Gualberto Jara hasta diciembre y, por su parte, Quinteros salió de Xolos de Tijuana, su gran “pero” a la hora de negociar, y manifestó a Futuro FC que se tomará estos meses de descanso para volver el próximo año con todo.

“Mi idea es descansar junto a la familia lo que queda del año y de ahí ver la posibilidad de formar mi propio plantel, hacer una pretemporada, para partir de cero y pelear por cosas importantes” - Gustavo Quinteros a Futuro FC.

Pues bien, transcurridas algunas horas el ex seleccionador de Bolivia y Ecuador volvió a hablar y reiteró que no ha tenido más contactos, pero que encantado tomaría la banca de Colo Colo.

“Ahora estoy libre. Ya lo dije, me gustaría volver a Chile, Colo Colo es un club importante, charlamos una vez, hoy por hoy no tengo ofertas, pero si llega a salir algo en este tiempo por supuesto que es una opción muy interesante. Es un club grande, que tiene buenos jugadores, que siempre pretende ser protagonista, al igual que la U y Católica, siempre piensa en salir campeón y a esos equipos me encanta llegar. Ese estilo”, dijo en el programa Todos Somos Técnicos de CDF.

Eso sí, recalcó que “hay que respetar que está trabajando un entrenador. Si en el futuro se da la posibilidad sería muy bueno”.

¿Y si Colo Colo no va a la Libertadores 2021? “No sería un impedimento que el equipo no esté clasificado a copa internacional. Me encantan los proyectos de equipos grandes, me fue bien donde estuve, armamos equipos competitivos. Fue fantástico. Pero hoy es hablar sobre supuestos. Es un equipo que seduce a cualquier entrenador, con mucha gente. Hoy por hoy tienen un proyecto, yo estoy libre y si en el camino se da la posibilidad, sería muy lindo”, sentenció agregando que “eso de conformar un equipo competitivo que sea capaz no sólo de pelear el título nacional, sino de estar presente peleando a nivel internacional es fantástico”.

Gustavo Quinteros tuvo un breve pero exitoso paso por el fútbol chileno: fue campeón con Universidad Católica de la Supercopa y el Campeonato Nacional con holgura.

Sobre tomar una nueva selección, fue cauto. “Pude dirigir a Bolivia y Ecuador. Cada cuatro meses hay que entrenar dos o tres días, no tener a los mismos jugadores y ganar. Los proyectos de selecciones son distintos. A los entrenadores nos encantan los clubes, porque ahí tienes la posibilidad de en un mes y medio o dos máximo que el equipo juegue como quieres, sacar jóvenes, competir todo el año, ser fuerte en los torneos internacionales”, meditó.

Finalmente, recalcó que “las dos opciones me encantan. Con selecciones juegas en Europa, contra grandes equipos. Ojalá en algún momento llegue un buen proyecto para analizar y poder decidir para tomar o no”.