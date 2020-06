Eugenio Mena confiesa su peor error y revela un calvario en Cruzeiro: “Son de las cosas terribles que me han pasado”

Eugenio Mena hoy está en Racing y pese a buenas actuaciones y hasta ser campeón, no ha sido citado a la Selección desde el 22 de marzo de 2019.

En la ocasión, jugó su último partido en la derrota ante México. Luego fue banca frente a Estados Unidos días después y no apareció más.

“Nunca más me llamaron. Me dio lata no estar en la pasada Copa América, pero me operé de una lesión en el talón y por eso quedé afuera. Pude estar, peor habría tenido que parar un par de días por la lesión. Nunca hablé con Reinaldo Rueda, pero bueno”, comentó en entrevista con LUN.

“Fue una pena, pero entendí que estaba lesionado. De afuera a uno le dan ganas de estar, pero hay cosas más terrible y créeme que me han pasado varias”, profundizó

Ahora, ¿qué cosas peores? “La que viví en la Selección antes de irnos a la Copa Confederaciones. Cometí un error al conducir con alcohol y pensé que me quedaría fuera de ese campeonato. Lo pasé pésimo y aprendí la lección”, recordó sobre la formalización que debió enfrentar en 2017.

“Se le suspendió la licencia de conducir por dos años, debe pagar una determinada suma a dos instituciones de beneficencia local, fijar domicilio en el territorio y hacer una charla motivacional a una institución deportiva local” – Fiscal Luis Cristián Cáceres sobre la sentencia de Mena en 2017.

Pero reveló un feo episodio en Brasil. “La otra fue cuando Cruzeiro me tuvo entrenando tres meses aparte de mis compañeros. Me hacían ir más temprano que el resto. Llegaba a las 8:30 y los demás a las 10. Sao Paulo me quería, pero Cruzeiro pedía más plata. Recuerdo que viajé para presentarme el 7 de enero y al llegar me dijeron que tenía que ir el 26. Ya había viajado, así que me quedé allá esperando. Al final fui a Sport Recife”, recordó.

Eugenio Mena en julio de 2017, tras la Copa Confederaciones, en la lectura de su sentencia tras conducir a exceso de velocidad y bajo la influencia del alcohol.

ESTABA CONSIDERADO PARA VOLVER A LA ROJA

Si bien las Eliminatorias no pudieron comenzar, Eugenio Mena se ilusiona con retornar para este nuevo proceso, más ahora que no está Jean Beausejour.

Su retorno estaba al lado: estaba reservado para ser citado al inicio del camino a Qatar 2022 en marzo. “Estaba muy entusiasmado con volver a la Selección. Ahora hay que prepararse para un nuevo llamado”, expresó.

Eugenio Mena quiere volver a la Roja.

Sobre Beausejour, manifestó que “es una lástima que se retirara. Ahora lo veo como una oportunidad. Sé que tengo que rendir en Racing para que me vuelvan a llamar. Nadie me dice que tengo el puesto asegurado, porque hay otros jugadores que pueden rendir en esa posición. También escuché que estaban tratando de convencer a Bose para que se retractara. Si se siente bien, súper. Igual estamos preparados”.

Finalmente, Keno dijo que no es momento para que Reinaldo Rueda se vaya, por más embrollo que haya en la ANFP. “No creo que sea el momento de cambiar entrenador. Las Eliminatorias están a la vuelta de la esquina y después hay Copa América. Por eso no sé si es oportuno hacer un cambio ahora. Pero eso depende de los dirigentes. Nosotros entramos a la cancha y ellos deben ver lo mejor para la Selección. Empezar de cero con lo que se viene sería complicado”, concluyó.