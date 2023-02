El legendario personaje se despide de la saga Creed y lamenta no estar en su tercera parte. Descubre las razones del intérprete.

El motivo por el que Sylvester Stallone, "Rocky", no está en Creed III

Hace un tiempo supimos que el actor Sylvester Stallone, quien lleva décadas interpretando al legendario boxeador Rocky, no se presentará en la tercera parte de Creed, la saga spin off, protagonizada por Michael B. Jordan (Black Panther, Sin remordimientos), lo que generó alto impacto para los seguidores del film. No sabíamos muy bien las razones de esta decisión, hasta que el actor se pronunció en un medio de comunicación. A continuación, revisa sus dichos en el siguiente título.

Descubre por qué Sylvester Stallone no estará en Creed III

Durante una conversación con The Hollywood Reporter, el actor lamenta no formar parte del cierre de la trilogía de Adonis Creed y que fue el único integrante de la saga Rocky que ha sido apartado para Creed III.

“Este es el típico caso de ir escogiendo a conveniencia aspectos de Rocky sin tan siquiera preguntarme si quiero unirme. No soy productor ejecutivo en las películas de Creed. Lo es Ryan Coogler. Lo es Michael B. Jordan. No es mío. Soy el único que se queda fuera”, reconoce Stallon

Tras su revelación, Stallone dio su parecer sobre el rumbo que ha tomado la saga spin-off de Rocky, criticando la oscuridad que parece estar absorviendo la franquicia con Adonis enfrentándose a su pasado: “Es una situación lamentable porque sé lo que podría haber sido. Se llevó en una dirección que es bastante diferente a la que yo hubiese tomado”.

“Es una filosofía diferente, la de Irwin Winkler y Michael B. Jordan. Les deseo lo mejor, pero soy mucho más sentimental. Me gusta que muelan a palos a mis héroes, pero no quiero que entren en ese espacio oscuro. Siento que la gente ya tiene suficiente oscuridad”, concluye Stallone.

Unas sinceras palabras por parte del actor. Ahora sabemos sus razones sobre por qué no estará en la tercera parte de la saga.

¿Cuándo se estrena Creed III en cines?

La película tendrá su estreno el día 3 de marzo de 2023.