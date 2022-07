Sylvester Stallone vuelve a dar la pelea por Rocky Balboa, pero esta vez fuera de la pantalla grande y en las plataformas digitales: el icónico actor reclamó al productor de la saga y las secuelas Creed, Irwin Winkler, para que le devuelva los derechos sobre el personaje.

Stallone se desahogó a través de Instagram, donde lanzó un par de duras declaraciones sobre Winkler, de las que aparentemente luego se arrepintió, porque las eliminó rápidamente.

Y los descargos partieron de la mejor manera: con chismes, para que tuviese su respectiva repercusión el asunto. Stallone dinamitó con malos comentarios el libro The Arrangement: A Love Story, del hijo de Irwin, David Winkler.

¿Qué dijo Sylvester Stallone sobre Rocky?

"Ustedes saben que amo leer y he leído miles de libros, pero tengo que decir que este es por lejos el peor", dijo sin filtro Sly.

Además, postuló "si alguna vez se quedan sin papel higiénico, por favor usen este porque no estarán desilusionados ya que es muy absorbente".

"Esta basura insoportable y sin valor fue escrita por el dolorosamente sin talento David Winkler, quien es el hijo del notablemente sin talento y parasitario productor de Rocky y Creed", añadió el actor, cuando nadie lo paraba.

Pero el asunto no terminó ahí, porque Stallone sostuvo que por culpa de Winkler no se dio continuidad a la saga de Rocky, a pesar de las múltiples entregas que se realizaron. Añadiendo que la familia del productor "los peores seres inhumanos que he conocido en la industria del cine".

Posteriormente, Sylvester sumó otra publicación en la se mostraba a Irwin Winkler como una serpiente con una lengua en forma de cuchillo. Con la captura, Stallone dio rienda suelta a su sarcasmo, ya que supuestamente era "un retrato muy halagador del gran productor de Rocky y Creed".

Recién entonces, Stallone se dispuso a reclamar los derechos sobre el personaje: "Después de que Irwin controlara Rocky durante 47 años, y ahora Creed, me gustaría que por lo menos me devolviera lo que queda de mis derechos para poder pasárselos a mis hijos".

"Creo que eso sería un gesto justo por parte de este caballero de 93 años (...), seguiremos peleando", puntualizó.