¡Todo un actor! La cinematográfica celebración a lo "Rocky" de Alexis Sánchez tras ser campeón con el Inter de Milán

Después de pasarlo mal en su paso por el Manchester United, Alexis Sánchez encontró su renacer junto al Inter de Milán. El delantero chileno dio la pelea en el ataque neroazzurri y, si bien no fue titular como quería, se transformó en pieza clave para conseguir el título del calcio.

El tocopillano tuvo que sufrir y mucho durante los últimos años, ya que su carrera tuvo un giro inesperado desde su salida del Arsenal. Sin embargo y pese a todos los pronósticos, supo aguantar las críticas para levantarse como la estrella que es.

Es por ello que este domingo, luego que la Serie A llegara a su fin con una sólida goleada del Inter ante el Udinese, Alexis sacó su celebración más importante de todas: la que tenía preparada en homenaje a Rocky.

Alexis vuelve a ser campeón y está feliz. Foto: Getty Images

Durante la última temporada, Sánchez publicó en reiteradas ocasiones canciones que formar parte de la historia del mítico boxeador del mundo del cine. No obstante, se tenía guardado lo mejor para el final.

Con un video actuado por él mismo, en el que se le ve sobre un auto recorriendo las calles de Milan, Alexis recordó todo lo que tuvo que pasar desde su infancia para poder llegar a ser campeón de Italia. Un sueño que tenía hace años y que por fin pudo cumplir.

En el registro se ve parte de su intimidad, como sus viajes a su natal Tocopilla, las visitas a centros médicos y goles importantes. Desde la etapa en Cobreloa hasta la final de la Copa América 2015 con Chile, el joven maravilla hizo vibrar a sus seguidores al ritmo de "No easy way out" de Robert Tepper, canción de la mítica Rocky IV.

Alexis Sánchez está feliz y así se lo hace saber al mundo. Peleando como siempre, en toda su carrera y tomando el ejemplo del semental italiano, supo darle vuelta la mano al destino y hoy gritar "Campeón" como muchos pensaron que no harían. Y es que con el artillero, cualquier cosa es posible.