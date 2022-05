El volante del PSG fue entrevistado por TyC Sports para hablar de la selección de Argentina, en la previa al Mundial Qatar 2022. Eso sí, Leandro Paredes cuando tuvo que recordar lo que ha pasado en la albiceleste aseguró no guardar los mejores recuerdos de Jorge Sampaoli, quien no lo terminó llevando a Rusia 2018.

Leandro Paredes no guarda gratos recuerdos con Jorge Sampaoli en Argentina: "La verdad es que cosas buenas no tengo para decir"

En la selección de Argentina están pensando en el Mundial Qatar 2022, pese a que todavía les queda por definir un partido contra Brasil de las Eliminatorias, pero sea cual sea el resultado su presencia en el torneo está confirmada.

Pese a eso, los jugadores se mentalizan en la Copa del Mundo que comenzará en noviembre, donde serán parte del grupo C con Arabia Saudita, México y Polonia.

Pero más allá de esa preocupación, en TyC Sports hicieron una nota con Leandro Paredes, donde el jugador del París Saint-Germain de la Ligue 1 analizó varios momentos que ha vivido en la selección, aunque uno que no le gustó mucho fue recordar a Jorge Sampaoli.

"Mejor no digo nada, después me manda mensajes diciéndome 'por qué dijiste tal cosa', no sabés lo que es", comenzó diciendo Paredes.

En ese sentido, al otro lado de la Cordillera recuerda que el entrenador citaba a la selección a Paredes, aunque finalmente no lo llevó al Mundial Rusia 2018.

"No tengo mucho para decir sobre él, hay entrenadores que te dejan cosas buenas y malas. La verdad es que cosas buenas no tengo para decir, y las malas prefiero guardarlas para mi", finalizó.

Revisa la entrevista a Paredes: