Cristiano Ronaldo le hace el quite a un club multimillonario e invita más estrellas a la liga de Arabia

Cristiano Ronaldo no pudo celebrar en su primera temporada en Arabia Saudita. El crack portugués no pudo llevar a Al Nassr al título liguero, que se quedó en las manos de Al Ittihad. Pese a eso, el atacante de 38 años todavía genera interés en la élite. Y le dijo que no a otro club multimillonario.

Según contó el periodista Fabrizio Romano, una eminencia en el reporteo del mercado de fichajes, CR7 le dio una respuesta negativa a un retorno a la Premier League. Ante el eventual interés del Newcastle, el oriundo de Madeira confirmó su permanencia en suelo árabe.

Hubo declaraciones del goleador histórico del Real Madrid para ratificar su decisión. “Estoy feliz acá. Quiero continuar aquí y eso es lo que haré“, manifestó Cristiano Ronaldo para refrendar el compromiso que todavía tiene en el subcampeón árabe.

En su primera temporada ahí, el Bicho fue el segundo goleador de Al Nassr, por detrás del brasileño Anderson Talisca: CR7 convirtió 14 goles en 16 presentaciones contra los 22 del ex Benfica. También regaló un par de asistencias, al igual que el mediocampista de 29 años.

Cristiano Ronaldo invita a más estrellas a la liga de Arabia: “Todos los grandes jugadores son bienvenidos”

Cristiano Ronaldo lo dejó claro: piensa que la primera división de Arabia Saudita va en vías de progreso. Es más, el crack portugués cree que aquella competencia puede entrar al top 5 de las mejores ligas del mundo.

Para eso, es necesario convencer a más estrellas de sumarse a la Liga Pro saudí. “La liga va muy bien y el nivel de vida es bueno”, afirmó el ex jugador del Manchester United de Inglaterra y la Juventus de Italia.

“Los grandes jugadores son todos bienvenidos. Si esto sucede, la liga va a mejorar”, anticipó CR7. ¿Tendrá razón? ¿Convencerá a alguien con esas palabras? El tiempo tendrá la respuesta, pero Karim Benzema podría ser el siguiente crack de la lista.