Este domingo se juega la gran final de la Carabao Cup o Copa de la Liga de Inglaterra entre el Newcastle y el Manchester United en el Estadio Wembley de Londres.

Las urracas, que este año pelean por entrar a la zona de Champions League, jugarán uno de sus partidos más importante de las últimas décadas, luego de vencer en las semifinales al Southampton.

El duelo además tendrá una curiosidad que tiene como protagonista al arquero del Newcastle, el esloveno Martin Dubravka. Insólitamente sólo será campeón si su equipo pierde.

¿Cómo? Resulta que el guardameta jugó la primera fase del torneo defendiendo al Manchester United, y por esta razón no tiene permitido atajar para el equipo de Edward Howe.

Si los diablos rojos ganan la final, entonces Dubravka recibirá una medalla de campeón, mientras en el caso contrario no será considerado como campeón debido al reglamento de la Copa.

De esta forma, Dubravka verá el partido como un espectador más, tal vez cuestionándose qué equipo le conviene que levante el trofeo.

“Jugué dos partidos con el Manchester United, así que sabía que no podía jugar la final ni estar ahí para los jugadores. También es una situación muy extraña para mí, pero eso a veces sucede y, con suerte, depende de alguien más demostrar que puede jugar frente a 90,000 personas", dijo el arquero en la previa.

Luego, despeja todas las dudas: "Será muy difícil ver este partido. Me han preguntado mucho al respecto, pero por supuesto que quiero que gane el Newcastle porque he pasado muchos años aquí y estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio el club en el fútbol inglés. No es necesario que me preguntes eso".

Para agregarle más sazón a la historia, el segundo arquero Nick Pope tampoco podrá jugar, por lo que será el tercero el encargado de defender el arco, que no es otro que Loris Karius, el villano de la final de Champions League 2018.

“Esto podría ser una película. Es una situación muy extraña. No puedo jugar por razones obvias. Nick recibió la tarjeta roja. Así que ahora nos toca a nosotros preparar mentalmente a los demás porque eso es lo más difícil, estar mentalmente preparados para ello”, finalizó.