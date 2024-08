El delantero sufrió una agresión que ha causado un enorme revuelo en la Premier League. Un ex árbitro y un ex jugador le dieron con todo.

El regreso de Ben Brereton Díaz a la Premier League dejó una tremenda polémica detrás. El delantero fue titular y protagonista en la derrota del Southampton por la cuenta mínima frente al Newcastle luego de provocar la expulsión de un rival.

Fue antes de la media hora de partido cuando el chileno tuvo un cruce con Fabian Schär tras ir a disputar un balón. El defensor no quedó nada de contento luego que el atacante se le fuera con todo su peso encima y lo encaró, lo que derivó en un cabezazo y su expulsión del partido.

La jugada ha causado todo un revuelo en Inglaterra, especialmente por la reacción que tuvo el delantero. Para muchos exagerada, para otros parte del juego, lo cierto es que hoy la carta de gol de Chile está en el ojo del huracán.

En Inglaterra le caen con todo a Ben Brereton por su polémica

El caliente cruce de Ben Brereton y Fabian Schär tiene en llamas a los históricos de la Premier League. Muchos han cuestionado la forma en la que el delantero cayó tras el golpe del defensor, a lo que ahora se sumaron dos nuevos nombres.

Ben Brereton tiene muy molestos a los ingleses tras su polémica en la Premier. Foto: Getty Images.

Dermot Gallagher, ex árbitro inglés, publicó un análisis en SkySport y, si bien dejó en claro que el cabezazo no era necesario, el chileno simuló más de la cuenta. “No creo que Pawson tenga otra opción. Schär probablemente mirará hacia atrás y pensará: ‘No necesitaba hacer eso'”, comenzó señalando.

Fue tras ello que disparó contra Big Ben. “El árbitro no tuvo muchas opciones, pero Brereton Díaz no le hizo ningún favor con la forma en que cayó. Pero él argumentará que Schär metió la cabeza en el suyo y es tarjeta roja. Es difícil decir que no es una tarjeta roja”, remarcó.

Otro de los que se sumó a las críticas fue Neil Warnock, ex futbolista y entrenador inglés, quien también en SkySports sacó toda la artillería. “No me gusta nada. No es una tarjeta roja. No hay suficiente agresividad”.

“Ese fue Brereton Díaz, que también metió la cabeza. ¿Qué pasa si ambos jugadores caen en esa situación? ¿Los expulsan a ambos?”, dijo antes de barrer con el atacante. “Brereton Díaz es vergonzoso. Es chocante hacerle eso a un compañero profesional. Es patético”.

Ben Brereton Díaz tuvo un regreso picante a la Premier League, pero salió con sólo una tarjeta amarilla de la polémica. Ahora el chileno se prepara para el debut como locales en la próxima fecha, donde espera comenzar su racha goleadora.

¿Cuándo juega el Southampton de Ben Brereton?

Por ahora, Ben Brereton Díaz y Southampton se enfocan en la próxima fecha de la Premier League. Ahí, este sábado 24 de agosto a las 10:00 horas, enfrentan al Nottingham Forest como locales.

¿Cuándo juega Chile en las eliminatorias?

Ben Brereton está buscando protagonismo para llegar a pelear con Chile en las Eliminatorias Sudamericanas. El próximo 5 de septiembre a las 20:00 horas la Roja visitará a Argentina en Buenos Aires para sumar tres puntos de oro.

