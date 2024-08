Ben Brereton Díaz comenzó una nueva temporada en la Premier League con una tremenda polémica. El delantero fue titular en la derrota del Southampton por la cuenta mínima ante Newcastle en un partido donde dejó la escoba.

En los 28′ minutos de juego el chileno intentó robarle un balón a Fabian Schär y lo impactó con todo su cuerpo. Al defensor no le gustó nada y lo encaró para luego tirarle un cabezazo que le significó la expulsión. Una jugada que indignó a varios, entre ellos la leyenda Alan Shearer.

Uno de los atacantes más destacados que ha pasado por la Premier League y que vistiera ambas camisetas no se guardó nada contra el goleador. De hecho, lo cuestionó en redes sociales para luego hablar en duros términos de su actuar.

Alan Shearer le pega con todo a Ben Brereton

La polémica jugada de Ben Brereton ante Newcastle ha causado todo un revuelo en Inglaterra. Uno que no se quedó afuera de ella es Alan Shearer, quien criticó con fuerza lo hecho por el chileno.

Ben Brereton Díaz generó la expulsión de Fabian Schär tras un cabezazo. Foto: Getty Images.

Primero fue en su cuenta de X (ex Twitter) donde el goleador inglés cuestionó la forma en la que el delantero de la Roja actuó tras recibir el cabezazo. “Mierda en su máxima expresión, pero muy estúpido por parte de Schär”, lanzó.

Pero no se quedaría ahí, ya que en conversación con Match of the Day, Alan Shearer volvió con sus dardos. “No pueden tener demasiadas quejas. Ya sabes la ley: si le pegas la cabeza a alguien, corres el riesgo de recibir una tarjeta roja”.

Aunque sería el chileno quien se llevaría las críticas. “El argumento será que él muerde el anzuelo por completo. Es vergonzoso lo que Brereton Díaz hace y la forma en que reacciona de esa manera”.

Alan Shearer no se quedó ahí y remarcó que no le gustó nada lo de Big Ben. “Es realmente vergonzoso y no es agradable de ver. Pero ambos se pusieron de acuerdo: así es como se desenvuelve”.

Para cerrar, dejó en claro que el árbitro estuvo bien, pero terminó indignado con la situación. “Está bien, es una tarjeta roja, no voy a venir a quejarme por eso. Se lo merece y van a ser castigados”, cerró.

Ben Brereton Díaz se terminó ganando una tarjeta amarilla, pero no pudo ayudar al Southampton a conseguir el triunfo. El delantero tiene la obligación de recuperar su nivel para así ser opción en la selección chilena para las Eliminatorias Sudamericanas, donde Argentina y Bolivia irán con todo.

¿Ben Brereton debe ser titular en Chile para eliminatorias? ¿Ben Brereton debe ser titular en Chile para eliminatorias? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuál es el próximo partido del Southampton de Ben Brereton?

Ben Brereton y Southampton tendrán que ir a buscar su primer triunfo de la temporada en la Premier League el próximo fin de semana. El sábado 24 de agosto desde las 10:00 horas los Santos reciben al Nottingham Forest.

¿Cuándo juega Chile?

Chile espera a Ben Brereton encendido para lo que será el regreso de las Eliminatorias Sudamericanas. El próximo 5 de septiembre a partir de las 20:00 horas la Roja visitará a Argentina en Buenos Aires.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.