Gabriel Costa contabiliza 12 partidos internacionales con la selección de Perú. Y uno de esos fue una victoria ante la Roja. El enganche que milita en Alianza Lima disputó los últimos 10′ en el 2-0 que la Bicolor le propinó a Chile en la 11° fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022.

Aquel día, el entonces volante de Colo Colo ingresó por Christian Cueva. Ninguno de los dos fue considerado por Juan Reynoso para disputar la tercera jornada del camino al Mundial 2026. Pero sí hay tres casos como el uruguayo nacionalizado peruano.

Para esta fecha FIFA, que también incluye un difícil duelo ante Argentina, la Bicolor hizo oficial el llamado al lateral danés Oliver Sonne. El carrilero de 22 años puede jugar por ambos costados y su convocatoria hace recordar cuando Chile tuvo en sus filas al sueco-chileno Miiko Albornoz, también marcador de punta.

“Siempre me enfoco primero en mis futbolistas. Luego miramos al equipo rival en su todo. Sé mucho de él, pero es una pregunta más para Reynoso que para mí”, manifestó Eduardo Berizzo cuando le consultaron por Sonne, quien milita en el Silkeborg de su país natal, Dinamarca. Pero hay dos más que pretenden seguir la experiencia de Gabi Costa, también conocido como Basilio.

Siguen el ejemplo de Gabriel Costa: los otros dos “extranjeros” de Perú ante la Roja

El último partido de Gabriel Costa con la selección de Perú fue el 5 de junio de 2022 en un amistoso ante Nueva Zelanda que ganó 1-0 el próximo rival de la Roja. Las Eliminatorias 2026 siguen el camino hacia la Copa del Mundo y hay dos jugadores más que siguen el ejemplo del ex albo, además de Sonne.

Uno es Franco Zanelatto, un extremo paraguayo de Alianza Lima. Aunque antes de llamar al jugador de 23 años, uno de los cinco valores que representa Fernando Felicevich en la lista incaica, hubo que pasar por varios trámites. “Teníamos pendientes unas averiguaciones sobre un posible llamado con Perú. La FIFA nos resolvió la duda“, explicó el DT, Juan Reynoso, sobre la citación del nacido en Asunción el 9 de mayo del 2000.

“Nunca hubo un acercamiento con la selección de Paraguay. Ahora que fui llamado a Perú, me reventaron el teléfono desde allá, pero ya no le contesto a nadie”, reveló Zanelatto durante la semana recién pasada. “Todos los jugadores luchamos por esto. Me pone muy feliz mi primer llamado”, agregó el ex Alianza Atlético de Sullana y Universidad de San Martín de Porres.

Y el último tiene ascendencia mexicana: Santiago Ormeño, delantero de 29 años que milita en el Juárez de su país natal. Por el momento, el ariete de un metro y 86 centímetros suma 11 partidos con Perú. Todavía no pudo inaugurar su registro anotador. “Tenía un año sin ir citado. Estoy seguro de que hay un gran grupo. El profe Reynoso es un gran técnico. Sabe cómo trabajo y valoro que confíe en mí”, afirmó el ariete, que también jugó en las Chivas de Guadalajara y el León.

Gabriel Costa, Lapadula y Benavente, los foráneos de Perú marginados ante la Roja

Pero así como hubo foráneos presentes también hubo algunos que no fueron citados. Tal es el caso del atacante Gianluca Lapadula, quien no ha podido debutar esta temporada en el Cagliari a raíz de una lesión. El futbolista de 33 años fue el artillero de la Serie B, clave en el ascenso a la élite italiana. Una operación en el tobillo lo tiene marginado desde junio de 2023.

Otro que no fue convocado: Cristian Benavente, volante ofensivo español-peruano quien lleva 10 meses fuera de acción por un complejo problema en la rodilla. De hecho, el jugador que se formó en las inferiores del Real Madrid fue operado en España para corregir el problema.

“Tengo ganas de llegar, ver a los compañeros. Han sido seis meses duros. Una lesión complicada. Pero bueno, la espera está llegando a su fin. Iré poco a poco. Es un proceso largo, me voy a readaptar con la pelota. No voy a ponerme presión para volver rápido. Lo que quiero es volver bien”, afirmó Benavente el 18 de septiembre, en plenas Fiestas Patrias chilenas.

¿Cuándo juega Chile vs. Perú en la fecha 3 de las Eliminatorias 2026?

Chile se enfrentará a Perú en la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja y la Bicolor se verán las caras este jueves 12 de octubre en el estadio Monumental desde las 21 horas, según el horario de Chile continental.

¿En qué lugar de la tabla marchan Chile y Perú en las Eliminatorias 2026?

Así marchan la Roja y Perú en las Eliminatorias 2026 al cabo de dos partidos jugados.

¿Apruebas la convocatoria de extranjeros a las selecciones nacionales? ¿Apruebas la convocatoria de extranjeros a las selecciones nacionales? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. ¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!