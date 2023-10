La selección peruana delinea la formación que espera presentar como visita contra Chile este jueves, en la reanudación de las eliminatorias a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026. El DT Juan Reynoso prepara un 4-5-1 con Paolo Guerrero como único delantero nominal.

Por ahora, la información proveniente del vecino país es que Perú alineará con Pedro Gallese en el arco; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Anderson Santamaría y Miguel Trauco en defensa; Yoshimar Yotún, Pedro Aquino, Andy Polo, Christofer Gonzáles y Bryan Reyna en mediocampo; Paolo Guerrero en la delantera.

Esto fue lo que preparó la selección peruana antes de viajar a Chile ayer por la tarde. Ya en Santiago, este miércoles los incaicos tendrán su última práctica antes de enfrentar a La Roja. El plantel a cargo de Reynoso trabajará en San Carlos de Apoquindo.

Cabe recordar que el DT peruano dejó en Lima por decisión técnica a Renato Tapia, mediocampista de los registros del Celta de Vigo, misma situación que Alexander Callens, del AEK Atenas de Grecia. Ambos jugadores se habían integrado a su selección poco antes y Reynoso prefirió darles descanso por el largo viaje.

El 4-5-1 de Perú contra Chile

De no mediar contratiempos, Perú mantendrá este once para enfrentar a Chile. Lo que no debería cambiar es el esquema. La idea de Reynoso es poblar el mediocampo para no darle espacios a La Roja y tener contingente para ganar espacios y claridad en la generación del juego, con Guerrero como objetivo.

En Perú confían que el delantero tiene cómo compensar la “soledad” en ataque y aprovechar los balones que generen para él en exclusiva los volantes por las orillas y el centro del ataque.

La necesidad y obligación de Perú

El nuevo Clásico del Pacífico encuentra a Chile y Perú necesitados. En el caso de los incaicos, debutaron con empate como local ante Paraguay (0-0) y derrota ante Brasil (0-1) como locales, con la sensación amarga de haber merecido un poco más.

De esta forma, la selección peruana necesita al menos un empate, teniendo en cuenta además que por la cuarta fecha recibe a Argentina.

¿Cómo le irá a Chile contra Perú? ¿Cómo le irá a Chile contra Perú? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo juega la selección chilena contra Perú?

La Roja recibe a Perú este jueves 12 de octubre desde las 21:00 horas en el estadio Monumental. El partido es válido por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

¿Cuál fue el último partido de Chile y Perú?

A espera del Clásico del Pacífico válido por la tercera fecha de las eliminatorias al Mundial 2026, el último partido entre Chile y Perú fue triunfo para los incaicos por 2-0 en Lima, el 7 de octubre de 2021 por las clasificatorias a Qatar 2022.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.