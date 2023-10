Yoshimar Yotún lleva tiempo como pieza indiscutida en el centro del campo de Perú, el próximo rival chileno en las Eliminatorias 2026. Eduardo Berizzo debe definir algunas cuestiones en la Roja, como por ejemplo el reemplazante de Arturo Vidal.

La decisión que tome el Toto tendrá una prueba difícil: enfrentará al zurdo mediocampista de Sporting Cristal, quien hasta ahora fue titular en las dos jornadas iniciales del camino al Mundial. Eso sí, el Toto todavía tiene algunos recaudos respecto del acompañante del mediocampista.

“Su pareja de contenciones Tapia-Yotún o Yotún-Cartagena marcan el inicio del juego. Deciden la circulación de la pelota. Son futbolistas que llevan mucho tiempo jugando juntos”, manifestó el DT de la selección chilena. Se refería a otros dos futbolistas: Renato Tapia, que milita en el Celta de Vigo de España y Wilder Cartagena, quien juega en el Orlando City de la MLS de Estados Unidos.

Una declaración que marca la relevancia de esa dupla que tendrá la Bicolor en el estadio Monumental. “Es un arranque bastante difícil. En las Eliminatorias pasadas no se empezó muy bien, pero trabajamos para que eso no vuelva a pasar”, aseguró hace un tiempo Yoshimar Yotún, quien tiene 33 años y registra 123 presencias con el combinado peruano. Un empate ante Paraguay y una derrota frente a Brasil fueron los resultados incaicos en el comienzo del certamen.

Yoshimar Yotún, el motor de Perú que alerta a Berizzo y la Roja

Yoshimar Yotún fue el traductor de Oliver Sonne, el arma secreta europea que Perú tendrá en Santiago. Eduardo Berizzo tomó nota de la presencia del lateral nacido en Dinamarca en la convocatoria para el duelo ante la Roja. Y sabe que habrá una receta con ingredientes especiales para luchar ante eso.

“Los medios del campo son siempre la parte neural del equipo. Contra un rival que juega bien nuestra manera de presionar y la precisión para eso tendrá importancia en un partido clave”, manifestó Berizzo, quien en el camino a Qatar 2022 dirigió a Paraguay.

Sobre Perú también hubo palabras. “Veremos qué formación usa, utilizó dos diferentes ante Paraguay y Brasil. Estamos preparados para adaptarnos a su formación. A Brasil le costó vencerlo. El rival nos exigirá jugar mejor”, sentenció el Toto Berizzo.

Yotún se ha ganado el lugar de referente en Perú. Con esa trascendencia que tiene en el vestuario le tocó también recibir a otros foráneos que jugaron oficialmente para la Bicolor. “Lo recibiremos con los brazos abiertos como recibimos a (Gianluca) Lapadula y (Cristián) Benavente”, manifestó el zurdo en referencia al atacante ítalo-peruano y al volante ofensivo hispano-peruano.

“Por lo que he escuchado se va a complicar porque creo que no habla español. Pero voy a sacar a relucir mis clases del verbo ‘to be. Haremos todo para que no sienta que tomó una mala decisión”, apuntó con una pequeña dosis de humor Yoshimar Yotún.

¿Cuántos goles tiene Yoshimar Yotún en la selección de Perú?

Yoshimar Yotún registra siete goles en la selección de Perú, donde jugó 123 partidos. Uno de esos tantos fue ante la Roja en la semifinal de la Copa América 2019. También regaló 12 asistencias.

¿En qué lugar de la tabla de las Eliminatorias 2026 marchan Chile y Perú?

Así marchan Chile y Perú al cabo de las dos primeras jornadas de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

