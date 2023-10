Perú prepara un arma secreta para enfrentar a la selección chilena en la próxima fecha doble de las Eliminatorias. Se trata del danés Oliver Sonne, defensor recientemente nacionalizado al tener una abuela peruana que será parte del combinado dirigido por Juan Reynoso.

De a poco el escandinavo se ha ido integrando a los trabajos del seleccionado incaico, siendo amablemente recibido por sus nuevos compañeros de cara al desafío mundialista que se le avecina.

Uno de los más entusiastas con la presencia de Sonne en el equipo fue Yoshimar Yotún, quien le dio la bienvenida al seleccionado peruano con un notable inglés.

“Hi my friend. ¿How are you? Welcome to the national team. Nice to meet you. My name is Yoshimar. Yoshi para los friends”, afirmó Yotún, desatando las risas del nacido en Dinamarca.

¿Quién es Oliver Sonne?

Oliver Sonne es un defensor de 22 años que actualmente milita en el Silkeborg IF de la Superliga danesa. Es nieto de una ciudadana peruana, Elsa Christensen, quien a los 18 años llegó a instalarse en Dinamarca.

Recibió su documento peruano el pasado 20 de septiembre e inmediatamente fue citado por Juan Reynoso. Es más, en el país vecino ya se habla de que sea titular ante la selección chilena por la fecha 3 de las Eliminatorias.

¿Cuándo juega la selección chilena ante Perú?

La Roja recibirá a Perú este jueves 12 de octubre a partir de las 21:00 horas en el Estadio Monumental David Arellano.