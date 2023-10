El tema de Claudio Bravo sigue pegando fuerte en la interna de la selección chilena, una vez que el técnico Eduardo Berizzo lo volvió a dejar fuera de la citación para los partidos de las eliminatorias del Mundial 2026, ante Perú y Venezuela.

En ese sentido, nuevamente fue consultado por la ausencia del portero del Real Betis, donde el argentino respondió, en un comienzo, con una particular ironía que da que hablar.

Nervioso

Fue el periodista Marcelo Díaz, de TNT Sports, quien le consultó por Bravo, sabiendo que es un tema que no le gusta tanto hablar al entrenador.

“Me imagino que no es de su agrado responder por jugadores que no están. ¿Lo de Bravo es definitivo?”, le alcanzó a decir.

El entrenador argentino lo interrumpió antes de terminar la pregunta y le dijo, entre risas “evíteme el desagrado”.

Pese a esto, estableció una respuesta deportiva para explicar la ausencia del capitán de la Roja en esta fecha doble, donde no cerró la puerta para los próximos compromisos.

“De cara al futuro, no lo sé. Mis decisiones pasan por lo que administro previo a la fecha FIFA, por como encuentro a los seleccionados. No hay enemistad con nadie, no mezclo mis sensaciones personales con las profesionales, tomo las medidas que creo correctas para el equipo. No pienso en mi ni en nadie, porque nadie está encima de la Roja”, comentó tajante el entrenador.

Si bien en una entrevista Claudio Bravo comentó que se comunicó con la selección chilena, Berizzo contó su lado de la historia para aclarar el asunto.

“Los arqueros conversan con su entrenador de arqueros, en este caso Roberto Bonano, pero es como si hubiese hablado conmigo. Todos están disponibles y es bueno escuchar que todos quieren participar. A partir de ahí elijo”, aclaró.

“Yo no hablé con Bravo. De cara a la fecha FIFA no llamamos a los jugadores, Claudio se comunicó con el preparador y manifestó que quería descansar. No alimento ni me esquivo de la cuestión: habló con mi compañero y dijo que quería descansar. Elegimos a otros portero y se terminó el asunto”, precisó.

Reservado

Por la situación de que Bravo nuevamente fue reservado para esta fecha doble, pero luengo no citado, aclaro la situación, con un ejemplo de Matías Fernández que vino desde Ecuador.

“La reserva es un proceso casi administrativo y automático, cuando no la envías puedes perder la posibilidad de convocar otros futbolistas en caso de lesión. Como el caso de Matías Fernández, que agradezco al Independiente del Valle por la cesión. Pero cuando pasa el plazo y no reservaste, pierde posibilidad. La reserva es automática para todos”, explicó.

¿Cuándo juega Chile en eliminatorias?

La selección chilena prepara la tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El próximo jueves 12 de octubre desde las 21:00 horas chocan con Perú, para luego enfrentar a Venezuela el martes 17 desde las 18:00 horas.