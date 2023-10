Nuevamente Claudio Bravo fue dejado al margen en la citación a la selección chilena, de parte del técnico Eduardo Berizzo, para las eliminatorias para el Mundial 2026, donde se debe enfrentar a Perú y Venezuela.

Luego de su polémica, donde el propio entrenador reveló que lo tiene fuera por no venir a los partidos amistosos, el portero rompió el silencio desde España, donde conversó con el periodista Roberto Cuevas de TVN para contar su verdad del caso.

Lejos de Chile

El portero del Real Betis recibió al equipo periodístico en su casa, en Sevilla, donde sinceró lo que ha pasado con su ausencia en la Roja, siendo titular en el Real Betis.

“No es pasado, no es presente tampoco hoy en día, pero sí los deseos de poder ayudar, desde el día uno hasta el día que sienta que las cosas no las hago bien. Si siento eso ,que no puedo ser un aporte, lo diría. Que no estoy preparado, que no puedo ir, que las condiciones no son óptimas para ayudar desde afuera o compitiendo. Pero es todo lo contrario, si te sigues manteniendo con la cabeza ordenada, si te sigues manteniendo a este nivel que te toca jugar, a estar edad, por qué no puedo ser alternativa”, comenzó analizando.

En ese sentido, asegura que no ha querido investigar más en profundo lo que pasa, pero tiene una corazonada de lo que puedan sentir con su nombre dentro de la selección, teniendo en cuenta que para esta fecha FIFA nuevamente fue reservado, pero no nominado.

“Me sorprende la sensación de malestar que puedan tener hacia mi persona, siendo que exista, en dos oportunidades, el hecho de reservar tu nombre en caso de. Me sorprende el trato, pero, fuera de eso, sí está la presencia de él en el sentido de decidir”, enfatizó.

Conversación

El punto de quiebre de la relación de Bravo con Berizzo está enmarcada en los amistosos cuando Chile enfrentó a Cuba, República Dominicana y Bolivia, donde el portero optó por darse un tiempo de vacaciones junto a su familia.

“Cuando pasó todo esto fui yo el que llamé. Yo tomé el teléfono, yo comuniqué lo que tenía pensando en ese entonces, que era avisar, en un periodo en que no habían citaciones. Pregunté si iba a ser convocado y me dijeron que no me podían dar esa respuesta. Por ende, yo opto por lo familiar que es lo principal en mi vida”, precisó.

Más allá de ese momento, asegura que respeta la decisión del entrenador, porque está en todo su derecho en llamar a quien quiera.

“Yo jamás me he metido, nunca he presionado, no necesito hacer ese tipo de cosas. Siempre he sido claro, el rendimiento es el que te lleva a competir a una selección. Si tienes rendimiento alto, vas a contribuir a que el rendimiento selección sea alto. Pero si el rendimiento no te lleva ahí poco se pueden hacer, ya no depende de mí”, aseguró.

¿El fin de la Roja?

Bravo asegura que no cierra la puerta, porque se siente competitivo todavía, por lo que sabe que debe seguir trabajando para estar preparado cuando le toque regresar, si es que el entrenador lo determina.

“Esa opción siempre ha existido de la primera a última. No me da pena, no me da lastima, porque he sentido que hasta el ultimo día hice las cosas de la mejor manera posible. Me entregué al máximo de mis capacidades, siempre que me tocó estar, pero no me genera pena, es tranquilidad de que siempre he intentado hacer cosas de buena manera”, resaltó.

“A mí lo que mayor alegría es que las cosas funcionen, que la selección compita a gran nivel, en ranking FIFA estuvimos 2, eso me genera felicidad. Eso también me genera muchas veces preocupación, el hecho de que las cosas no funcione bien, que los resultados no sean los acostumbrados, eso genera pena. Pero el estar (en la nómina) o no tú lo sabes del día uno”, finalizó.



¿Cuándo juega la Selección Chilena?

Los próximos partidos del Equipo de Todos en el camino al Mundial 2026 son el jueves 12 de octubre, recibiendo a Perú en el Estadio Monumental, desde las 21:00 horas; y el martes 17, visitando a Venezuela en Maturín, a las seis de la tarde.