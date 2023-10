"No me sorprendió": Delantero peruano alza la voz tras no ser llamado ante Chile

Álex Valera fue una de las grandes ausencias en la convocatoria de Perú para los partidos ante la selección chilena y la selección argentina por las Eliminatorias al Mundial 2026. El delantero de Universitario no recibió el llamado de Juan Reynoso para la fecha doble de octubre, pese a que sí estuvo en el debut clasificatorio, y ahora rompió el silencio por su no convocatoria.

En diálogo con ATV Deportes, el atacante comentó que “la verdad no me sorprendió no ser convocado. Creo que las oportunidades en la selección peruana están, el profesor Juan Reynoso siempre me ha dado la oportunidad, ha confiado en mí y bueno, voy a esperar la próxima convocatoria”.

“Pero también va a depender del buen momento en que esté, porque eso le gusta al profe”, agregó. Valera, de 27 años, estuvo para los partidos ante Paraguay y Brasil en las fechas 1 y 2, aunque casi ni pudo sumar minutos. Fue suplente en el empate ante la Albirroja y entró al 89′ de la derrota contra Brasil, ambas ocasiones en que Paolo Guerrero fue el delanterocentro titular.

Pero antes había participado en varios de los amistosos que tuvo Reynoso previo al proceso clasificatorio, en donde tuvo su primera mirada a la selección tras asumir ante la salida de Gareca. “Reynoso no ha hablado conmigo, ahora debe estar concentrado en los partidos. Desearle suerte nada más”, dijo Valera.

Reynoso no ha explicado la razón detrás de la no convocatoria de Varela, pero hay un dato que lo condena: que no anota desde el 27 de agosto, cuando Universitario venció a Atlético Grau por la cuenta mínima. Desde entonces, y con la fecha FIFA de septiembre de por medio, ha jugado tres otros partidos. No anotó ni ante Sporting Cristal, Sport Boys ni César Vallejos. Sí destacó con una asistencia.

En el último partido de Universitario en la Liga 1 Clausura, fue suplente. Su presente aparece como justificación, sumándose a que Reynoso parece más convencido con Fabrizio Roca, delantero de 21 años y de gran proyección en el fútbol peruano. El centrodelantero de Sport Boys suma tres goles en las dos últimas fechas de la Liga 1 Clausura.

Los delanteros que Perú convocó para jugar ante Chile

Por otro lado, Juan Reynoso convocó a ocho delanteros, cinco de ellos de la liga local. Los elegidos fueron Joao Grimaldo (Sporting Cristal), Frabizio Roca (Sport Boys), Bryan Reyna (Alianza Lima), Franco Zanelatto (Alianza Lima) y Andy Polo (Universitario).

Paolo Guerrero (LDU), con dos goles en la reciente clasificación de su equipo a Copa Sudamericana, lidera la convocatoria internacional. Junto a él fueron llamados André Carrillo (Al-Qadisiyah) y Santiago Ormeño (FC Juárez). Perú, que no anotó ningún gol en las dos primeras fechas, busca solucionar su deficit goleador ante Chile, mientras pelea con las ausencias de los lesionados Raúl Ruidíaz y Gianluca Lapadula.

Polo, Guerrero y Carillo se alistan como titulares en el tridente que Perú planea presentar ante Chile. En el caso del delantero de LDU, “Paolo Guerrero nos sorprende cada día más. Está súper ilusionado con esta fecha. Seguirá siendo nuestro capitán”, reveló Juan Reynoso.

¿Cuándo juegan Perú y Chile?

Perú visita a Chile este jueves 12 de octubre para animar un nuevo Clásico del Pacífico. La Bicolor y la Roja se encuentran a las 21:00 horas en el Estadio Monumental de Santiago para la tercera fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026.

¿A qué delanteros convocó Perú para jugar contra Chile?

Perú convocó a ocho delanteros para los partidos ante Chile y Argentina en las Eliminatorias al Mundial 2026. Joao Grimaldo (Sporting Cristal), Frabizio Roca (Sport Boys), Bryan Reyna (Alianza Lima), Franco Zanelatto (Alianza Lima), Andy Polo (Universitario), Paolo Guerrero (LDU), André Carrillo (Al-Qadisiyah) y Santiago Ormeño (FC Juárez).

