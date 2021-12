Mauro Icardi no está contento ante su falta de protagonismo en Paris Saint-Germain, algo que empeoró desde el arribio de Lionel Messi. Debido a esto su respresentante, Wanda Nara, puso manos a la obra y se contactó con la Juventus para sondear el regreso del delantero al Calcio.

Tras superar el escandaloso episodio de infidelidad con la China Suárez el trasandino quiere poner su vida en orden tanto en lo personal como en lo deportivo, y al parecer la escuadra parisina ya no llena su paladar.

En la presente temporada Icardi ha sido estelar en sólo 5 partidos, sumando escasos 746 minutos divididos en 17 encuentros, donde apenas marcó tres goles.

Al tanto de la situación la representante y esposa del trasandino, Wanda Nara, no se quedó de brazos cruzados y según Footmercato tuvo una reunión con Andrea Agnelli, presidente de la Juventus para tantear un eventual arribo del artillero.

"El argentino, tal como el verano pasado, todavía quiere irse de PSG, donde se ha convertido en un recambio de lujo, un segundo detrás de las mega estrellas Messi, Neymar y Mbappé", explican.

Mauro Icardi tiene vínculo vigente con Paris Saint-Germain hasta 2024 y su precio de mercado alcanza un monto de 50 M€, lo que dificulta cualquier negociación.

Sin embargo, y de acuerdo a los reportes desde Francia e Italia, Wanda Nara se habría mostrado abierta a una eventual opción de préstamo, todo con tal de que el delantero pueda ser estelar y recuperar protagonismo.

Los rumores de un posible retorno de Icardi al Calcio han sido recibidos con buenos ojos, dado que el artillero de 28 años dejó grandes recuerdos con sus goles y actuaciones junto a la Sampdoria y el Inter de Milán.

El argentino y la Juventus no tienen nada cerrado, pero se espera que las negociaciones se vayan destrabando con el correr de los días por dos factores fundamentales; primero, Pochettino no cuenta con Icardi. Y segundo Morata y Dybala aún no aseguran su continuidad en el equipo, por lo que el esposo de Wanda Nara les caería como anillo al dedo.