Un momento muy tenso se vivió en el compromiso entre Juventus y Genoa por la Serie A cuando al minuto 73 fue sustituido el delantero Álvaro Morata, quien salió muy molesto y de inmediato le pidió explicaciones al entrenador Massimiliano Allegri por lo que se generó el encontronazo entre ambos.

Según reportó la prensa italiana, ninguno se guardó nada en las palabras que se dijeron y explicaron la secuencia. "Es mejor que te calles", le apuntó el estratega a lo que el español quiso saber qué había sucedido y el italiano le explicó: "les regalaste una falta, así que debes callarte", señalaron.

Tras el compromiso, el técnico le bajó peso a lo sucedido y explicó que es algo que no pasó a mayores. "No tenía intención de reemplazarlo, pero recibió una tarjeta amarilla, así que, en ese momento, preferí sacarlo. Lástima, porque lo había hecho bien. No pasó absolutamente nada. Esta noche fue bueno verlo jugar, como a todo el equipo", puntualizó.

Pese al complicado incidente, Juventus logró una victoria importante en la Serie A al imponerse 2-0 frente a Genoa, que contó con el chileno Pablo Galdames para la última media hora, gracias a un gol olímpico de Juan Guillermo Cuadrado mientras que la sentencia la puso Paulo Dybala a ocho minutos del final.

De esta manera, comienza a mejorar la temporada en el cuadro bianconeri que ahora está en el quinto lugar con 27 puntos pero aún muy alejado de Atalanta que tiene 10 unidades más por los puestos de Champions League además de estar en la pelea por el título en el fútbol italiano.