A poco más de un mes del estallido del escándalo por la supuesta infidelidad de Mauro Icardi, Wanda Nara entregó desconocidos e impactantes detalles del momento en que se enteró de la relación entre el jugador del PSG y la China Suárez.

La modelo y empresaria decidió perdonar a su marido y padre de dos de sus cinco hijos luego del caos que los dejó al borde del divorcio, sin embargo, no se quedó callada y ayer confesó inéditos pormenores de lo sucedido.

En entrevista con la afamada periodista Susana Giménez a través de la plataforma Paramount Plus, Wanda recordó cómo vivió el doloroso instante en que se enteró de golpe y porrazo del desliz de Icardi.

“Estábamos en el campo. La familia iba a caballo. Me pidieron una foto y recordé que (Icardi) la tenía (a Suárez) en su teléfono. Luego lo busqué y encontré un chat con ella", comenzó diciendo.

Visiblemente afectada, Nara aseguró que los mensajes de la ex de Benjamín Vicuña "decían cosas que una mujer con los valores que yo tengo nunca hubiera escrito".

"Le dije a Mauro: '¿Me perdonarías si encontraras mensajes como este en mi teléfono?' Y él dijo: 'No, me divorciaría'", relató la aún esposa del delantero del PSG.

Wanda Nara confesó que Icardi "corrió detrás de mí para que habláramos. Me dijo que si nos separamos se retiraría del fútbol. Me dijo que hubo un encuentro que no fue nada, que fue una estupidez, el error de su vida".

"Nosotros no tenemos una relación abierta. El divorcio era la única opción para mí. Nunca antes habíamos tenido un problema como este. La verdad es que lo más importante para mí es que pude sentarme con él y saber que me estaba diciendo la verdad", dijo la rubia.

"Mauro (Icardi) me contó las cosas tal como sucedieron. Él lo siente. Y puede ser un tonto, pero creo en su palabra... lo miré a los ojos, estábamos solos, creo en su remordimiento", cerró Nara.