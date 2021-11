El culebrón del año entre Mauro Icardi y Wanda Nara aún no está cerca de acabarse. Según medios trasandinos el delantero del PSG tomó una drástica decisión para salvar su matrimonio.

Esto tras las revelaciones de la periodista Yanina Latorre, quien aseguró que conversó con Icardi y él le confesó que le había hecho un regalo a China Suárez.

"Él me contó que todo lo que dije es verdad, que Jakob lo espero en el auto, que reservó la habitación a nombre de un polista y que le regaló la remera rosa del Paris Saint-Germain a la China", señaló la reportera.

"Me confesó que no tuvo sexo. Que empezaron a hablar, le gustó y se calentó. Que nunca definía, que lo apuraba. Tres días si, cuatro no, videíto va, videíto viene", afirmó y añadió: "Sigue amando a Wanda".

Así las cosas, Icardi se jugará sus últimas cartas para recuperar la relación y ha decidido ceder todo su patrimonio hasta 2050 a Wanda Nara.

Según la periodista Débora D'Amato, el ex jugador del Inter de Milán firmó un contrato para otorgarle los derechos de las propiedades con las que cuenta.

La transferencia se hizo a nombre de la empresa World Marketing Football, que fundaron juntos en Milán, y de la que Wanda es la única accionista. Entre las propiedades aparecen un penthouse en Milán y una casa en Lago de Como, entre otras.