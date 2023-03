Fortaleza tiene muy difícil la llave por la Fase 3 de la Copa Libertadores, ante Cerro Porteño. A cinco minutos de iniciada la revancha en Asunción, Paraguay, Juan Martín Lucero tuvo una chance clarísima de abrir el marcador e igualar el resultado global de la serie que premia con un boleto a la fase de grupos del torneo de clubes más relevante de América.

El Gato recibió un centro preciso de su compatriota argentino Tomás Pochettino. El ex mediocampista de River Plate ubicó muy bien al delantero mendocino en el área del Ciclón. Y el ex Colo Colo tuvo tiempo de pensar la mejor definición. Estimó que una palomita para enviar el balón bien abajo podría dejar sin chances al golero del equipo rival.

Pero Jean Fernandes estuvo excepcional. No sólo sacó el testazo de Lucero con una volada tan ágil como efectiva. También se repuso y bloqueó el segundo intento del León do Pici. Fue en los pies de Galhardo, quien tampoco pudo contra el golero que no pudo estar en la llave que el elenco del Barrio Obrero le ganó a Curicó Unido en la instancia anterior.

Una lumbalgia aguda le impidió al arquero brasileño, quien incluso obligó a que el atacante boliviano Marcelo Moreno Martins tuviera minutos como golero en un partido de la primera división paraguaya, que tiene a Cerro Porteño en el cuarto lugar al cabo de 11 puntos reunidos en siete partidos. Para colmo, el argentino Federico Carrizo anotó para el local en los 38' y dejó en 2-0 el resultado parcial de la llave.

Revisa la gran tapada de Jean Fernandes al Gato Lucero