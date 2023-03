Oscar Alfredo Ruggeri hizo un duro análisis de Hugo Ibarra como entrenador de Boca Juniors y fue drástico al señalar que el ex jugador tiene que capacitarse mejor, porque "no está preparado para semejante cargo en que le pusieron"; todo después de la derrota del conjunto xeneize en por la última fecha de la Liga Argentina.

Ibarra fue un cotizado lateral de Boca a principios de siglo, como parte del ciclo en el que el elenco argentino ganó cuatro Copas Libertadores, una Copa Sudamericana y la Copa Intercontinental. Asumió como DT tras ganar el torneo de Reservas en 2021 y el año pasado fue campeón de la liga y la supercopa trasandina

Pero para Ruggeri, no tiene los galones necesarios. "Te estoy hablando como entrenador, si él quiere ser un entrenador grosso en el futuro. Su futuro lo tengo claro, porque él no quería ser entrenador. Yo iba a jugar al indoor (futbolito) con él, íbamos al Showbol por todos lados, y nunca habló de ser entrenador", sentenció el ex campeón del mundo en ESPN.

El Cabezón asume que situaciones como el vertiginoso ascenso de Ibarra pueden pasar. "Sí, suceden. Pero prepárate, hazlo bien, lo mejor posible. Anda y habla con (Ricardo) Gareca, con (Marcelo) Bielsa, siéntate con (Carlos) Bianchi, con el Coco (Alfio) Basile, que va a tomarse un whisky y dirá 'awwwawawrrr', pero te va a dejar cosas: cómo poner el equipo en 40 metros, en qué zona quieres que esté, primera, segunda..."; recomendó Ruggeri.

Para el controvertido comentarista, el técnico de Boca debe ganar autoridad por sus conocimientos. "Hay que estar preparado, hay que saber. Ibarra dice 'vamos a salir a apretarlos arriba'... ¿tenemos jugadores para salir a apretar? ¿Los centrales rápidos que juegan mano a mano, o los que cuando atacamos hay uno o dos sueltos del rival, no los miran y vienen los contragolpes?", ejemplificó.

No me ayude tanto, compadre



Ruggeri había capturado la atención de todos en el panel de ESPN F90 y elevó decibeles para reconocer que Hugo Ibarra "es un tipo bárbaro. Mira que lo conocí, viajamos por todos lados. Es un pibe bárbaro, bueno de verdad, pero para mí no está preparado para semejante cargo en el que le pusieron"

"El de entrenador no es un cargo más. Estamos hablando de Boca o River, Real Madrid o Barcelona", subrayó el Cabezón; antes de recordar el caso de Sebastián Battaglia, que no ha vuelto a dirigir desde su salida de Boca en julio pasado. Por eso, el ex defensor reiteró la necesidad de que Ibarra se capacite: "Me gustaría por el pibe, que quizás tiene un futuro enorme en el fútbol", completó.

Boca Juniors quedó octavo en la tabla de posiciones de la liga argentina después de una racha de dos triunfos, un empate y dos derrotas. Su próximo desafío es enfrentar a Instituto de Córdoba este domingo, para luego saltar al receso por fecha FIFA y al comienzo de la Copa Libertadores.