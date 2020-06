Prensa italiana destruye a Cristiano Ronaldo: “Lo peor de la final, no se da cuenta que ya no está en el Real Madrid”

Siguen las repercusiones en Juventus tras sucumbir ante Napoli en la final de la Copa Italia. Sin embargo, la prensa italiana centró sus críticas sobre Cristiano Ronaldo, a quien calificaron como “lo peor de la final” y le recordaron que ya no está jugando en Real Madrid.

En ese sentido, la Gazzeta dello Sport publicó que “reclama los privilegios del delantero central, incluido con el derecho inalienable de disparar cada vez que tiene el balón, pero no se da cuenta de que ya no está en el Real Madrid. Y que Dybala no es Benzema (ni siquiera Higuain). Se arriesga a ponerse triste en los penaltis: ¿tenía que tirar el último para celebrarlo?”, escribió el periodista Sebastiano Vernazza.

Pero eso no es todo, porque su propio entrenador Maurizio Sarri dejó algunos comentarios sobre el rendimiento del portugués. “A Cristiano le vi como a los demás. A nivel de condición física le falta un poco de esa brillantez que le permitiría hacer las cosas de la mejor forma, pero en este momento puede pasar... A mis jugadores no les he dicho mucho, estaba muy enfadado y decepcionado. Ahora es mejor no decir nada, hablaremos más tarde o este jueves", dijo en declaraciones para Rai Italia.

Cristiano Ronaldo tras la premiación de la Copa Italia. Recordemos que por segunda temporada el portugués no puede conquistar ese trofeo. (FOTO: Getty Images)

Estas críticas pueden forzar que CR7 decida partir de Juventus, ya que en los últimos días surgieron rumores que Chelsea lo quiere fichar para la próxima temporada, además de que París Saint-Germain siempre lo maneja como opción.

“Realmente si dejase la Juventus en septiembre, lo haría principalmente para equipos importantes presentes en Europa. El interés del PSG, Manchester United y Real Madrid siempre está vivo en él”, publica Calciomercato.