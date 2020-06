Faustino Asprilla: "James tiene paciencia, yo a Zinedine Zidane lo mando a comer mie***"

La situación de James Rodríguez en el Real Madrid es insostenible, considerando que llegó como gran estrella luego de su gran participación en el Mundial de 2014, pero luego de salir a préstamo al Bayern Munich, ha tenido poca y nada participación en el cuadro merengue.

Zinedine Zidane no lo tiene entres su preferidos, y es algo que molesta mucho a la prensa cafetera, por eso no es de extrañar que Faustino Asprilla saliera a darle con todo al entrenador merengue.

"James porque tiene una paciencia, pero yo mando a comer mierda a Zidane. Eso ya no es nobleza de James, es huevonada”, le dijo el ex Universidad de Chile a Blu Radio Colombia.

James y Zidane, una relación fría que ha terminado con el colombiano sin chances en el Real Madrid (Getty Images)

Asprilla asegura que su compatriota es un profesional que pese a ser postergado, sigue intentando tener una oportunidad en el Real Madrid de Zidane.

"James no es irresponsable, se entrena todos los días igual que todos. Los entrenadores dicen lo mismo, ‘todos somos iguales’, para darle motivación a los suplentes. Ellos tienen sus 3 o 4 jugadores que siempre entran", explicó.

Agregando que "hay jugadores que vienen de abajo en el Real Madrid y a mí no me digan que el goleador de una Copa del Mundo esté por debajo de Mariano, de no sé quién... Hay que respetar un poquitico".