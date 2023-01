Argentina vs Paraguay EN VIVO por el Sudamericano Sub 20 ¿A qué hora juegan y dónde seguir?

Sudamericano Sub 20

Este sábado arranca la segunda jornada del Campeonato Sudamericano Sub 20 que se celebra en Colombia y nos trae un entretenido duelo entre las selecciones de Argentina y Paraguay para animar el debut de la albiceleste en el certamen tras quedar libre la primera fecha. Los guaraníes, por su parte, vienen de igualar con 1 a 1 con el local en su estreno.

Minuto a minuto de Argentina vs Paraguay:

¿Cuándo juega Argentina vs Paraguay por el Sudamericano Sub 20?

Argentina choca con el combinado nacional de Paraguay este sábado 21 de enero a las 18:00 horas de Chile en el Estadio Pascual Guerrero, ubicado en la ciudad de Cali, en Colombia.

¿Dónde ver en vivo por TV o Streaming el Campeonato Sudamericano Sub 20?

La señal de Canal 13 y sus plataformas digitales transmitirán todos los partidos de la Roja en el Sudamericano Sub 20, no así el resto del certamen de la Conmebol, por ello te invitamos a que sigas en Redgol el minuto a minuto en vivo del duelo de Argentina vs Paraguay.

A continuación, te dejamos el listado para ver el Sudamericano Sub 20 en los distintos países de Sudamérica:

Argentina : TyC Sports y TyC Sports Play.

Paraguay : Gen TV.

Brasil : Globo y SporTV.

: Globo y SporTV. Perú : DSports, DGO y Latina.

: DSports, DGO y Latina. Colombia : Caracol y Telepacífico.

: Caracol y Telepacífico. Venezuela : Televen, Canal 10 en la TV Pública.

: Televen, Canal 10 en la TV Pública. Uruguay : Dexary Eventos.

: Dexary Eventos. Ecuador : DSports y DGO.

: DSports y DGO. Bolivia: Unitel.

Los elegidos por Javier Mascherano:

Arqueros

Federico Gomes Gerth | Tigre.

Franco Herrera | Newell's.

Francisco Gómez | Racing.

Defensas

Lautaro Di Lollo | Boca Juniors .

Nahuel Génez | Boca Juniors.

Julián Aude | Lanús.

Brian Aguilar | Lanús.

Agustín Giay | San Lorenzo.

Valentín Gómez | Vélez Sarsfield.

Francisco Marco | Defensa y Justicia.

Ulises Ciccioli | Rosario Central.

Mediocampistas

Maximiliano González | Lanús.

Máximo Perrone | Vélez Sarsfield.

Axel Encinas | River Plate.

Facundo Buonanotte | Brighton.

Gino Infantino | Rosario Central.

Nicolás Paz | Real Madrid.

Delanteros

Ignacio Maestro Puch | Atlético Tucumán.

Alejo Véliz | Rosario Central.

Brian Aguirre | Newell's.

Santiago Castro | Vélez Sarsfield.

Nicolás Vallejo | Independiente.

Julián Fernández | Vélez Sarsfield.

Grupo A del Sudamericano Sub 20