Pablo Guede se refirió a su continuidad en la banca del Málaga, donde suma un inicio de temporada con cinco derrotas y un solo triunfo. El ex DT de Colo Colo aseguró que no le teme a un posible despido.

Pablo Guede no la pasa bien en la banca del Málaga. Aunque comenzó su camino hace poco en el elenco de la Segunda División de España, la hinchada ya pide su renuncia producto de un pésimo inicio de temporada, en la que solo se ha quedado con un triunfo.

Cinco derrotas tienen complicado al elenco albiceleste, el que por el momento se ve hundido en zona de descenso. La última caída fue este lunes ante Tenerife, partido que terminó en un marcador de 1-3 y con un malaguista expulsado.

Tras eso, Guede enfrentó los micrófonos y se refirió a su continuidad. El ex DT de Colo Colo afirmó que no le teme a un posible despido porque "hay que tenerle miedo a otras cosas" y aseguró que entiende que no se están dando los resultados.

"No temo, hay que tenerle miedo a otras cosas, no solamente a perder un cargo cuando uno lo deja todo y hay posibilidad de que no salgan las cosas, como hasta ahora. No le temo, pero entendería que pasara tranquilamente", comentó.

"Esto es muy claro, chicos, el fútbol se trata de ganar y nosotros no lo estamos haciendo. Podemos contar el cuento que queramos, pero esto se trata de ganar y la realidad es que no lo estamos haciendo", complementó.

Respecto a una nueva derrota, Guede lamentó que el trabajo del equipo no esté dando frutos. "Me voy jodido por los jugadores, por el club, por la gente, porque lo que están trabajando estos jugadores está teniendo muy poco rédito", cerró.