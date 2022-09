El ex técnico de Colo Colo, Pablo Guede, está siendo duramente criticado en Málaga, equipo que está en zona de descenso de la segunda división de España. Los hinchas rayaron un mural para pedir su salida.

El Málaga recién comienza su campaña en la segunda división de España, pero en cinco partidos jugados los hinchas ya piden la cabeza de su entrenador.

El equipo andaluz está penúltimo con sólo tres puntos, después de cuatro derrotas y un triunfo, pero su técnico, Pablo Guede, promete mejorar.

Sin embargo, la afición no tiene paciencia y así se manifestó en un muro del estadio La Rosaleda. “Guede, si quieres al Málaga, vete ya”, se pudo leer este miércoles en la mañana.

En una entrevista previa, el ex entrenador de Colo Colo, señalaba:“Los jugadores están muy bien, porque son conscientes de lo que están trabajando y tienen que tener premio. No hay cabezas gachas ni dudas, están muy bien”.

Sobre la última derrota ante Huesca, indicó: “Si hubiéramos cometido un solo error varias veces, me preocuparía. En los goles del otro día cometemos seis errores en las dos jugadas. Se lo dije, esos son los pequeños detalles que no podemos volver a cometer”.

Guede, incrédulo, habla en tercera persona: “La fractura entre la gente y Pablo Guede no se va a producir nunca, porque amo este Club y la gente me quiere. como entrenador me duele, pero sé diferenciar lo que es lo personal y lo profesional”.

El argentino no tiene ninguna intención de dar un paso al costado: “Estoy acostumbrado a esto y la mayoría de las veces he salido exitoso. Siempre siento el apoyo de José María, Manolo, Capote y los empleados del Club. El amor está ahí, noto el deseo de que me vaya muy bien. Tengo el apoyo incondicional de la gente del Club”.

Guede tendrá que dar vuelta la situación si quiere seguir en el banco del Málaga, siendo su próximo desafío el 19 de septiembre frente al Tenerife como visita.