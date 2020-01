Málaga despide a su entrenador tras protagonizar escándalo sexual

El pasado martes el entrenador de Málaga, Víctor Sánchez del Amo, fue protagonista de un escándalo sexual, tras filtración de videos íntimos, por lo cual el elenco del ascenso español lo suspendió.

Pero este jueves, según adelanta Marca, el ex equipo de Manuel Pellegrini tomó la decisión de cesarlo de sus funciones.

"La marcha del entrenador madrileño no es todavía oficial, ya que ambas partes se encuentran negociando la disolución de dicho contrato. Se espera que pueda haber novedades a lo largo de la tarde / noche o incluso mañana, cuando está previsto que hable en sala de prensa, sin opción a preguntas, el director general de la entidad costasoleña", explica el medio español en sus líneas.

Sánchez se había defendido tras el conflicto: "Estoy sufriendo un delito contra mi intimidad. Me están pidiendo dinero, están intentando chantajearme y he decidido denunciar a todo aquel que distribuya el vídeo en redes sociales o en Whatsapps privados. El asunto está en manos de la policía y me encomiendo a seguir sus instrucciones".

Ahora Málaga deberá buscar de urgencia un nuevo entrenador.