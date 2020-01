Técnico del Málaga es suspendido de su cargo tras filtración de video íntimo

Víctor Sánchez del Amo pasa uno de sus peores momentos personales. Un video íntimo del técnico del Málaga ha salido a la luz y ha generado un tremendo revuelo en España.

El registro del estratega, que se difundió rápidamente por redes sociales, hizo que el club reaccionara rápidamente y, a través de un comunicado, anunciaron que quedará suspendido de sus labores hasta nuevo aviso.

Como era de esperar, el propio Sánchez del Amo explicó el tema y reveló en su cuenta de Twitter que está siendo víctima de acoso y extorsión.

"Estoy sufriendo un delito contra mi intimidad. Me están pidiendo dinero, están intentando chantajearme y he decidido denunciar a todo aquel que distribuya el vídeo en redes sociales o en Whatsapps privados. El asunto está en manos de la policía y me encomiendo a seguir sus instrucciones", explicó.

Pese a esto, el técnico aseguró que "no tengo nada más que decir porque tampoco he hecho nada grave".