Pablo Guede está atravesando un duro presente en el Málaga, con cuatro derrotas en cinco fechas. El ex técnico de Palestino y Colo Colo puede salir si no gana en la próxima fecha.

Después de llegar como un salvador, Pablo Guede está atravesando uno de sus momentos más complicados en España. El ex técnico de Palestino y Colo Colo no lo está pasando bien con el Málaga, con varias derrotas e instalado en la zona de descenso a Tercera División.

El elenco donde el entrenador militara años atrás como futbolista descendió de La Liga y no ha logrado encontrar la manera de volver. En la temporada pasada, el estratega llegó para intentar salvar al club y lo consiguió con lo justo, pero los problemas no han desaparecido.

Tras evitar que el Málaga cayera a la Tercera División, Pablo Guede era el encargado de liderar el proyecto para la presente campaña. Sin embargo, en cinco fechas acumula cuatro derrotas y solo un triunfo, lo que lo tiene en medio de duros cuestionamientos por parte de los hinchas.

Este fin de semana los Boquerones cayeron ante el Huesca y estiraron su mal momento, quedando en el penúltimo lugar con apenas 3 puntos. "Me preocuparía que los jugadores no corrieran como corrieron hoy. Fue encomiable", reconoció el DT en conferencia.

Aunque más allá de las críticas, Pablo Guede insiste en que "esto es fútbol, es un juego y hoy de forma injusta nos tocó perder. Me quedo con lo que hicieron los jugadores y me quedo con una jugada a la contra, que el Huesca es brutal en eso y llegamos 6 contra 1 a defender".

Pablo Guede criticado y con una prueba de fuego en la próxima fecha

La situación que vive Pablo Guede con el Málaga ha generado preocupación y su futuro está cada vez más en duda. La prensa no le ha dejado pasar el mal presente del club, que en los últimos años pasó de protagonizar La Liga a estar casi al borde del descenso a Tercera División.

"Las cosas no están saliendo. El último ejemplo es el partido contra el Huesca. Ni Rubén Castro ni Fran Sol, sus delanteros de referencia, dispararon a puerta. No les llegó un solo balón en condiciones. Y así es imposible", destacaron en Diario AS de España.

De hecho, el mismo medio detalló que "Pablo Guede ha pasado en pocos meses de reactivador de ilusiones a señalado por la afición que ha pedido su dimisión en los partidos contra Las Palmas y, en especial, tras la derrota contra el Albacete en una Rosaleda donde el Málaga no gana desde hace casi diez meses. Su propuesta futbolística no está siendo refrendada por los resultados y la hinchada está cada vez más enfadada".

Más allá de lo que se pueda decir por los resultado, lo único cierto hasta ahora es que el técnico tiene una prueba de fuego en la próxima fecha. El día lunes 19 de septiembre, visitan al Tenerife con la obligación de ganar para no ceder más terreno en la tabla de posiciones y así dejar los últimos lugares.

Pablo Guede intenta revertir su mal presente en el Málaga y afina los detalles para volver a sumar de a tres. Si no lo consigue, el entrenador puede terminar dejando su cargo por los malos resultados. ¿Será la ruda la solución? Por lo menos en Chile parece haberle funcionado, aunque no se le puede cargar todo el peso de sus decisiones.