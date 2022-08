Gabriel Suazo revela que casi se fue a Palestino porque Pablo Guede no lo consideraba en Colo Colo: "No estaba ni en el equipo suplente"

Gabriel Suazo es una de las figuras más importantes del actual Colo Colo. El lateral albo porta con seguridad la jineta de capitán y su buen momento incluso lo tiene en la órbita de un grande de Turquía: el Fenerbahce lo tiene en su lista de posibles refuerzos, donde también tienen a Marcelo.

Pero no siempre fue así. El formado en Macul tuvo que luchar para ganarse un puesto titular, el que finalmente llegó bajo el mando del técnico Pablo Guede, y en medio de eso consideró la opción de irse a préstamo para sumar los minutos que no tenía en el club de sus amores.

"Con Pablo empecé a ser titular, aunque al comienzo estuve a nada de irme a préstamo. Cuando él llegó no estaba ni en el equipo suplente. Yo trotaba por fuera todo el entrenamiento, no entraba ni 10 minutos”, reveló el capitán del Cacique a Tribuna Andes.

¿Cómo llegó su ansiada oportunidad en Colo Colo? Suazo lo atribuye a un nombre nacional: el entrenador Nicolás Córdova. En ese entonces, el estratega comandaba Palestino y Suazo conversó con él para buscar una oportunidad fuera del Estadio Monumental.

“Un momento difícil. Iba a la selección Sub-20. Nicolás Córdova estaba de entrenador en Palestino y él me tuvo en la Sub-20. Hablé con él para ir a Palestino, porque veía que Pablo no me iba a utilizar. Se debe haber sabido mi nombre, pero nunca me nombraba”, confesó.

“Nico tenía buena relación con Pablo y no sé qué pasó, pero llego de la selección el jueves -jugábamos con la Unión- y Pablo me pone de titular. De la nada. Yo dije, 'esto no fue de la noche a la mañana ni magia'. ¿Qué pienso? Que el Nico le dijo que me viera y que tenía potencial”, rememoró.