Pablo Guede vivió uno de sus mejores procesos como director técnico en la banca de Colo Colo, donde llegó en 2016 y se fue en 2018 con cuatro títulos bajo el brazo después de 72 partidos dirigidos en los que ganó 38, empató 16 y perdió 18. Eso sí, a pesar de las copas hay algunos que no lo recuerdan con tanto afecto.

Ese es el caso de Gonzalo Fierro, histórico exjugador del Cacique y que vivió en carne propia el lado más polémico del técnico argentino que hace algunos días fue despedido del Necaxa con fuertes denuncias en su contra, y ahora el retirado jugador sacó la voz para referirse a eso.

Después de su debut en las pantallas de TNT Sports comentando los partidos de Primera B, el Joven Pistolero habló con Las Últimas Noticias y fue consultado por su relación con el adiestrador trasandino de 47 años, y de entrada aclara que "nunca hubo química con él".

Tras eso le preguntaron por la oportunidad en que Guede le quitó la capitanía y señaló que “eso me dio lo mismo. El problema es que Guede, quien como DT era bueno porque trabajaba bien, era prepotente y agrandado. Se lo comió el personaje”.

Y el formado en el Eterno Campeón explicó que eso se notaba “en sus decisiones. Por ejemplo, por meter a un jugador que él quería hasta cambiaba los esquemas de juego. Con eso dejaba afuera a jugadores que podrían haber mostrado y que hoy han demostrado en otros equipos que estaban para jugar, como Andrés Vilches, Camilo Rodríguez o el Topo (Benjamín) Berríos".

Al ser consultado sobre si en algún momento decidió enfrentar a Guede en su condición de capitán, reconoció que “nunca fui peleador con nadie, pero como capitán le hice ver varias cosas. Sabíamos que en todas partes había tenido problemas de relación, pero al final ya no podíamos hacer nada para que cambiara eso. Era su personaje”.

Para finalizar se refirió a Claudio Borghi, con quien tuvo una relación radicalmente distinta e incluso le advierten que siempre fue regalón de él, y entre risas comentó que “lo estimo mucho. Siempre me decía que yo era malo para la pelota pero que me ponía porque corría".

"No me he topado con él aún en el canal, pero seguro que cuando lo vea alguna talla me va a tirar. Es buena onda el profe", lanzó para concluir el ex Deportes Antofagasta.