Gonzalo Fierro está viviendo una nueva etapa en su vida luego de retirarse del fútbol, pues se sumó a TNT Sports para ser comentarista de los partidos de Primera B del 2022. Y tuvo su debut en el encuentro en que Fernández Vial perdió 1-0 ante Rangers en Concepción.

Sobre esta experiencia conversó con Redgol, donde asegura haberse sentido como pez en el agua por estar haciendo algo que maneja muy bien y que es a lo que le ha dedicado gran parte de su vida.

"Sin duda que uno cuando comenta y habla de futbol es grato. Uno tiene conocimientos, pero es distinto en televisión, estás del otro lado. Se hace difícil al principio y hay nervios, pero es parte de esto", indicó el formado en Colo Colo.

De todas maneras lo tomó con mucha tranquilidad este desafío. "No es como debutar en el fútbol pues uno está maduro, en el fútbol me tocó debutar en Calama, imagínate, estaba todo cagado", comentó entre risas.

Su compañero de transmisión fue el relator Patricio Vergara, quien tiene gran experiencia por lo que fue un gran soporte para el ex jugador. "La verdad es que el Pato es un 7, le di las gracias pues me apoyó en todo momento. Lo hace muy bien y conoce bien la división, salió todo excelente", contó el Gonza.

Agregó Fierro que está feliz con el desafío. "Por ahora, en cuanto a estudiar para técnico, no estoy muy motivado. Se me dio esta oportunidad y la tomé porque es experiencia distinta, me gustó, me sentí bien y fui tomando confianza. Por ahora estoy en esto y ya veremos después, todos es rotativo y puede cambiar, pero quiero mantenerme acá", cerró.