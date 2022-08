El paso de Mark González por Colo Colo no fue el esperado. Chico Mark arribó al Estadio Monumental a inicios del 2017, recién pasado por el fútbol brasileño, y en su corta estadía solo alcanzó a disputar cuatro partidos con la camiseta alba.

Y a casi cinco años de su salida, el ex Liverpool comentó las razones por las cuales no pudo brillar en el Cacique. En conversación con ESPN FShow, Chico Mark aseguró que Pablo Guede, quien en ese entonces comandaba Colo Colo, lo mantenía al margen sin explicación.

"Mi peor técnico, Pablo Guede. No entrenaba mal, pero tuve una experiencia muy mala. Hasta el día de hoy no me lo explico. No me hacía entrenar, de ahí viene también por qué pasé lesionado. Los jueves hacían fútbol y a mí no me hacía entrenar, me hacía correr por la cancha. Estaba la prensa, entonces la única opción que había era que estaba lesionado, no había otro motivo por el que yo no estuviera entrenando", comentó.

"No sé qué gatilló eso. Después me fui enterando por otros compañeros que me echaba la culpa de cosas. Recuerdo un partido con Palestino que salió en la prensa que Colo Colo estaba espiando un entrenamiento. Yo tengo relación con Tito Bishara y, como tenemos buena onda, cargó que yo le había dicho", añadió.

González comentó que la relación se debilitó a tal punto que Guede no lo saludaba. "Así de descarado. De verdad no me explico el motivo de las cosas, fue una muy mala experiencia", reafirmó.

"Lo hablé con él un par de veces, antes de que no nos podíamos ni mirar, y resulta que nunca había un problema. Yo le pregunté si había pasado algo porque no me estaba haciendo entrenar. Y me dijo: no, todo bien", aseguró.

"Y esa semana jugué de titular, pero después la semana siguiente ya no y seguía lo mismo. Fue algo súper raro. Nunca tuve un argumento para decir por qué yo no jugaba", cerró.