Mark González anotó dos goles en el triunfo por 1-3 de las leyendas del Liverpool contra Manchester United, duelo disputado en el césped de Old Trafford.

El Manchester United y Liverpool disputaron el duelo de leyendas en Old Trafford. Y el desafió bautizado “Legends of the North” tuvo presencia chilena destacada, con Mark González sobre el césped en los Reds.

El marcador final fue triunfo por 1-3 del Liverpool contra Manchester United, con doblete del atacante chileno y descuento de Dimitar Berbatov en los Red Devils de penal.

Fue Mark González quien puso el gol del 1-2 parcial para el Liverpool, con un precioso y ajustado tiro libre. El tanto llegó a los 62': tiro libre para el Liverpool y el otrora ex seleccionado se puso delante del balón con autoridad, sacó un zurdazo y el balón dio en la cara interna del palo para meterse de lleno en la portería de los Red Devils.

Con el tiempo reglamentario cumplido, Mark González recibió de Luis García y sentenció el definitivo 1-3 con un remate cruzado desde dentro del área (90’).