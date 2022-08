Mark González se robó todos los flashes el pasado 21 de mayo en Old Trafford, donde formó parte del equipo de leyendas del Liverpool para enfrentar a su símil del Manchester United en un duelo llamado "Legends of the North" y demostró que a pesar del paso de los años la calidad sigue intacta. Y tendrá revancha.

El exfutbolista chileno, hoy con 38 años, la descoció en aquel compromiso y anotó dos goles. Una auténtica obra de arte con un exquisito golpe de zurda en un tiro libre al minuto 62 para poner el 2-1 a favor de los suyos, y en el 90' pegó la última estocada para el 3-1 y registró un doblete, por lo que se llenó de elogios con los Reds.

Así, ahora desde los Rojos revelaron a través de sus redes sociales que los fanáticos del balompié mundial podrán gozar siendo testigos de un nuevo enfrentamiento entre las "Leyendas del Norte", pero que se jugará en Anfield, y el ex seleccionado nacional también dirá presente.

El ex Universidad Católica y Colo Colo volverá a ver acción tras su brillante actuación pasada y de seguro espera repetirla, y para el enfrentamiento benéfico ya tiene fecha confirmada.

El 24 de septiembre en Anfield se encontrarán las leyendas del Liverpool y Manchester United, con Mark González entre las alternativas de los Reds para buscar un nuevo triunfo ante los Diablos Rojos. Pero todo tiene una razón digna de destacar detrás.

Chico Mark jugará a fines del mes de la patria y tanto este duelo como el pasado son en beneficio de la fundación LFC, una iniciativa con trasfondo social que busca ayudar a jóvenes con proyectos para la comunidad y para el fútbol local.

Junto con eso, lo recaudado también ayudará a Cash for Kids e IntoUniversity, y de igual manera lo hará con Forever Reds, donde exjugadores del Liverpool requieren de ayuda.