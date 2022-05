Este sábado 21 de mayo Inglaterra deleitó al mundo del fútbol con el desarrollo del partido llamado "Legends of the North", donde leyendas del Liverpool y del Manchester United se enfrentaron en el estadio Old Trafford, duelo para en el cual vio acción Mark González.

El exfutbolista chileno recibió la citación de Sir Kenny Dalglish y tuvo que desempolvar los botines para tomar un avión rumbo al "Teatro de los Sueños", donde a pesar de compartir cancha con grandes figuras históricas de ambos elencos no se achicó y mostró que su calidad sigue intacta.

Un golazo de tiro libre en el 62' y otra anotación en el 90' fue el registro con el que el ex Universidad Católica se lució en tierras británicas y le dio un triunfo de 3-1 a los Reds sobre los Diablos Rojos, donde la apertura de la cuenta fue obra de Luis García y Dimitar Berbatov puso el descuento para el United.

Así, Speedy González -como se le conoció en su época de futbolista profesional- recibió una lluvia de elogios desde distintas partes debido a su notable actuación en el partido de las leyendas, y desde Liverpool le dedicaron unas halagadoras palabras al informar sobre el triunfo.

“El doblete de Mark González le da a LFC Legends la victoria a domicilio en Man Utd”, titularon en el sitio oficial de Liverpool. Tras eso, destacan que “el partido Leyendas del Norte, realizado en asociación con Forever Reds, la asociación de ex jugadores de LFC, se decidió con dos goles de Mark González en el segundo tiempo”.

“González restableció la ventaja de los visitantes con un impresionante lanzamiento de falta y luego cerró la victoria en el tiempo de descuento. El Liverpool pondría el 2-1 en el minuto 63 gracias a un brillante gol de González. El chileno lanzó un tiro libre de zurda al ángulo alto desde unos 20 metros que dejó al arquero clavado en su lugar”, apuntan sobre el primer gol.

Con respecto a la estocada final, señalan que “García recogió la posesión en un área central y despidió a pase a González, que se aseguró una satisfactoria victoria con un remate perforado”.