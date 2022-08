Maximiliano Falcón no tuvo una práctica normal con el equipo esta jornada, debido a una molestia que arrastra y que complica el escenario para Colo Colo, pues ya perdió a Matías Zaldivia por algunas semanas debido a un esguince de rodilla.

El Peluca, en charla con Dale Albo, aclaró la complicación que no lo deja estar al 100%. "Entrené diferenciado. Tuve un golpe, un pisotón con Huachipato (en el pie izquierdo), y justo antes de ese partido un compañero me pisó también y la zona me quedó sentida".

Agregó que "la continuidad de partidos no me dejó descansar. Hoy me levanté y me dolía muchísimo, no podía apoyar el pie, me pasa en frío. Me hicieron una resonancia y van a salir más tarde los resultados. Por lo que me dicen, es una contusión en el hueso debajo del tobillo, y como pasan tendones por ahí se pueden ver afectados".

Señala que cada vez que detiene la actividad física se complica. "Llegando al entrenamiento duele en frío, pero hoy fue más de la cuenta. Hace unos días ya me venía aumentando el dolor. Ahí hablé con los doctores y me tocaron debajo del tobillo para ver dónde era exactamente. Optaron por resonancia y con el tacto me dejaron más sensible, por eso no pude estar hoy".

"No hice prácticamente nada, sólo algo de parte superior. Mañana vamos a ver cómo reacciono. Pero creo que puedo estar en el partido, cuando caliento y juego no hay drama, pero me duele muchísimo cuando se enfría el cuerpo", reiteró el charrúa.

Falcón asegura que "vamos a ver si no me duele mucho, pero creo que voy a llegar. En septiembre no hay tantos partidos, hay bastante receso así que vamos a tener tiempo de trabajar la zona donde me duele. La idea es estar a la orden".

Finalmente Maxi se refirió a que jugar en pasto sintético puede ayudar poco a esta lesión. "La cancha en La Calera no es habitual, hay que tener ojo en los piques, calcular el terreno. Y más allá que ellos estén abajo no significa que sea más fácil, se juegan mucho. No les toca pelear arriba, pero como plantel tienen sus desafíos, será un partido duro", cerró.