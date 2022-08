La futura salida de Luciano Arriagada de Colo Colo destapó una debilidad que sufre el elenco albo para retener a sus figuras, pues el delantero se irá como jugador libre al Athletico Paranaense de Brasil, por lo que no dejará nada de dinero en las arcas del club.

Algo que molestó a Leonel Herrera padre, ícono del equipo subcampeón de América en 1973 y que esperaba más oportunidades para un jugador de la cantera, sobre todo porque a otros extranjeros sí le dieron la chance en el primer equipo.

"La mayoría son puros paquetes. Blandi y el venezolano (Christian Santos) no hicieron ningún aporte, vinieron a quitarle un puesto a un jugador en casa. Yo creo que eso perjudicó a Luciano Arriagada", confesó en conversación con Deportes 13. "Trajeron una cantidad de paquetes, gastaron mucho dinero y no rindieron", manifestó.

Agregó que "Arriagada tuvo pocas oportunidades y le trajeron una cantidad de paquetes. Eso lo llevó a tener menos cotización y posibilidades de jugar, pero eso es un problema de la gente que trajo a estos jugadores. Son negocios raros. No entiendo, la cantidad de plata que gastaron por Blandi... Y no sabía ni siquiera caminar".

Por lo mismo espera más chances para los juveniles. "Me alegro mucho la gran cantidad de cabritos que están apareciendo en la parte defensiva de Colo Colo. Rojas, los (Bruno y Daniel) Gutiérrez, entre otros. Pizarro debutó y lo hizo bien. Quizás no es titular, pero casi siempre juega", cuenta el Chuflinga.

También pide más chances para Joan Cruz. "Cruz está lleno de condiciones y lo tienen marginado. Traen gente que no conocen, Rojas nadie sabe de dónde apareció y juega. Bouzat no es nada del otro mundo. No hay comparación con los chicos de acá. Estos llegan y juegan de inmediato, mientras que los chicos se sacan la mugre entrenando para tener oportunidades", apuntó.

Finalmente comentó que ve al Cacique levantando la copa a final de temporada. "Se nota un poco de cansancio en algunos jugadores, quizás eso ha ido mermando el rendimiento del equipo. El título está a muy cerca, faltan ocho fechas y hay nueve puntos de diferencia, sería muy difícil que Colo Colo pierda el campeonato", cerró.