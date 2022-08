La eliminación de Colo Colo en Copa Chile en manos de Ñublense por los octavos de final fue un golpe duro para el hincha albo, que ve como nuevamente se quedan abajo de poder conseguir un nuevo título, quedando solamente ir por el Campeonato Nacional.

Es que lo que pasó con la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y la Copa Chile no pasa inadvertido para los colocolinos. Lo mismo cree Marcelo Vega, que asegura que hace rato el equipo viene en descenso.

"Ñublense es totalmente merecido lo que hizo, más allá que en el primer partido a Colo Colo se le escapa de las manos donde lo iba ganando bien, pero con lo que tienen jugan bien, sacan resultado y no lloran mucho", comenzó analizando Vega en conversación con Redgol.

La crítica también va en la forma que Gustavo Quinteros asimila las derrotas, donde sale hablar del arbitraje, tapando la baja en la forma de juego que ha tenido su plantel.

"Lo de Quinteros de andar reclamando. El árbitraje no es de los mejores, no solo le pasa a Colo Colo, también pasa con la U, Católica, Audax, Palestino, a todo los equipos. No es que le arbitren más a él, tiene que dejar de llorar un poco. Estas cosas pasan, hay que reconocer que Ñublense jugó mejor, pero Colo Colo no viene jugando bien. Lo digo hace rato. No es el mismo que jugó con Fortaleza con un buen partido, el de momentos cuando jugó con River, porque no pudo mantener intensidad, y esos momentos no se han visto en los últimos partidos, donde ha ganado por poco", asegura Vega.

Uno de los que se viene comiendo fuertemente las voces de los hinchas es Gabriel Costa, quien es el reflejo de la caída que ha tenido el plantel.

"Lo vengo diciendo igual hace tiempo que Costas es uno de los jugadores que ha bajado el rendimiento. Lo digo cuando pongo las notas, no viene jugando bien, se pierde un jugador que puede actuar ahí, como el Kiwi Rojas", enfatiza.

Por lo mismo cree que más allá de ir puntero en el torneo, hay que poner atención con lo que está pasando, donde ya quedaron fuera de tres competiciones.

"La gente sabe, se da cuenta, ve los programas, lo que hablamos lo decimos sin camiseta, no como hinchas. Hacemos la crítica para analizar lo que pasa en Colo Colo. Ahora estamos hablando que queda fuera Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Chile, hacen jugar a Lucero cuando es el único nueve que tienen, quieren ir por todas las cosas y no tienen un plantel o reemplazantes para jugadores importantes", finaliza.