Fue uno de los jugadores que estuvo apenas un semestre en la Unión Española, dejando el equipo luego de la primera rueda de la Liga de Primera y en puestos de descenso en el fútbol chileno.

Y es que el paso de Nicolás Díaz por los hispanos no fue grato, porque disputó 10 encuentros en la máxima división de nuestro país, otros seis en Copa Sudamericana y tres de Copa Chile.

Sin embargo, el regreso al país duró poco porque fue anunciado como uno de los flamantes refuerzos del Puebla de la Liga MX. Aunque vivió un momento de terror en el último fin de semana.

De pasar un semestre en un cuadro complicado por la permanencia en el fútbol chileno, a ser parte de una verdadera pesadilla en la la liga mexicana en solo un par de semanas.

Nicolás Díaz fue titular y estuvo en los 90 minutos de la última derrota de su equipo por 7-0 ante Tigres. Pero, el zaguero fue uno de los villanos de la humillante jornada con un autogol.

Puebla visitó a Tigres en un resultado que se dio desde muy temprano, sin embargo tendrá al chileno como protagonista a los 58′. Fue responsable directo del 5-0 tras un envío de Ángel Correa. “Esto puede terminar en catástrofe“, fue el relato previo de Christian Martinoli para TV Azteca.

Un Puebla que no logra levantar cabeza en el torneo azteca, cuya gran diferencia con el fútbol chileno es que no tiene descensos. Un tema largo que muchos buscan revertir en aquel país.

Con este resultado, Puebla apenas suma tres puntos en cuatro partidos disputados en la liga mexicana, con un saldo de un triunfo y tres derrotas, sin embargo tiene un buen presente en la Leagues Cup.

En el torneo que comparte con clubes de la MLS, clasificó a los cuartos de final, donde este miércoles 20 de agosto jugará ante Seattle Sounders. Por lo pronto, en lo doméstico, recibirá el viernes 15 de agosto a las 21:00 hrs a Atlético San Luis.