Pablo Galdames sin tapujos: “Soy hincha de Unión Española, no me inclino ni por Colo Colo y Universidad de Chile”

Pablo Galdames es uno de los buenos proyectos que tiene el fútbol chileno, porque fue muy regular en Unión Española y ahora en Club Atlético Vélez Sarsfield era titular indiscutido, antes de la paralización del fútbol por el coronavirus.

En ese contexto, el volante chileno conversó con el programa “De Fútbol Se Habla Así” de DIRECTV sobre su presente en Argentina, las opciones que tuvo de fichar en equipos grandes de Chile, sus sueños por cumplir y su objetivo de ser regular en las convocatorias a la selección chilena.

“Debuté rápido en Unión Española, pude ser titular en poco tiempo. Tenía 18 años y jugué un año y medio a buen nivel, fui a la selección. Luego, me costó, creo que fue un tema de maduración”, partió mencionando.

Pablo Galdames debutó en Unión Española. (FOTO: Agencia Uno)

“Martín Palermo y su cuerpo técnico me ayudaron mucho. Pude ir a la selección. Luego vino una etapa de relajación por mi maduración, me costó. No estaba rindiendo bien. Logré retomar en parte mi juego y me vine a Vélez”, agregó.

Pero eso no es todo, porque complementa que “fichar en Vélez es la mejor decisión que he tomado, incluso tras el interés que tuvo Colo Colo y Universidad de Chile. Me ha permitido madurar mucho en todo ámbito”.

Al ser consultado sobre su equipo favorito en Chile no titubea: “yo soy hincha de Unión Española, no me inclino ni por Colo Colo ni por Universidad de Chile. No influye el pasado de mi papá en la "U" en un posible fichaje, sino que el proyecto”, dijo.

Fútbol argentino

Además, tuvo palabras para comparar la decisión de ir al país trasandino, pues, como él mismo contó, tuvo la oportunidad de fichar en el Cacique o la U, además de tener ofertas de México y Estados Unidos.

“Tuve ofertas de México y Estados Unidos, y la selección chilena es la gran razón para ir al fútbol argentino, era lo que necesitaba mi carrera para ser un jugador de selección”, mencionó.

“Tengo de compañero a Fernando Gago, es una locura, verlo entrenar es un placer. Yo creo que el fútbol en Argentina es mucho más intenso que en Chile. Los entrenamientos y los partidos son al 100% y esa es la gran diferencia”, expresó.

Pero eso no es todo, porque destaca la figura de Gabriel Heinze. “Él cambió mi visión del fútbol. Me ha ayudado harto, tanto el aspecto físico y en la toma de decisiones, en Chile jugaba con 4 o 5 toques, acá en Argentina uno o dos”.

Finalmente, tuvo palabras para sus máximos referentes en el fútbol y su sueño que aún no puede cumplir. “Mis referentes máximos en el puesto de volante mixto son Charles Aránguiz y Arturo Vidal (…) mi sueño por cumplir es jugar en Europa. Es mi gran meta. Al jugador chileno le hace muy bien jugar en el fútbol de Argentina. Jugar acá me acerca al fútbol europeo”, sentenció.