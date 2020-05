Martín Palermo: "Puede ser que en algún momento me llamen de Colo Colo"

De ser goleador y máximo ídolo en Boca Juniors, Martín Palermo tuvo que reinventarse como entrenador. El argentino cumplirá un semestre cesante, luego de su paso por Pachuca de México, y proyecta incluso una nueva opción en el fútbol chileno.

En conversación con La Tercera, Titán reconoció su interés. "Estoy abierto a escuchar. Después de irme de Unión Española, el primer club que se interesó en mí fue Everton", reconoció el ex delantero, que terminó dirigiendo a los Tuzos en el fútbol azteca.

Terminado ese ciclo, apunta nuevamente a Chile. "Me gusta el fútbol que se juega en Chile. Hay propuestas ofensivas. Salen partidos atractivos, dinámicos, con muchos goles. Casi que no hay equipos que planteen partidos cerrados. Es una liga muy pareja", sentencia.

Entre los que buscan DT aparece Colo Colo, un destino que ya estuvo en la agenda de Palermo. "Se habló un par de veces, es cierto. La primera, antes de que llegara Mario Salas. Quizás mi nombre en Colo Colo suena por lo que hice en Unión Española. Pero ahora nadie me llamó", reconoce.

Consultado sobre algún acercamiento con Marcelo Espina o la dirigencia del Cacique, opta por la prudencia. "No sé. Puede ser que en algún momento me llamen, pero eso obviamente no depende de mí. Con Espina nunca tuve un contacto directo", explicó.

Además Palermo reconoció su gusto por el nuevo 9 del Cacique, Nicolás Blandi, a la hora de repasar la actualidad de los centrodelanteros argentinos que disputan el Campeonato nacional.

"Es difícil (elegir) porque a Tobías (Figueroa) yo lo tuve. Lo llevé a Unión Española. Me gusta. Pero me quedaría con Nico Blandi por todo el recorrido, por lo que ha hecho en San Lorenzo y en Boca. Blandi fue un gran acierto de Colo Colo", concluyó.