Martín Palermo y su duro momento: "No quería ser técnico de esta manera y tuve que hacer una terapia"

Le pasa a muchos futbolistas de elite que toman el camino de ser entrenador: la comparación entre su carrera de DT con la de jugador, donde muchas veces dista demasiado.

Uno que sufrió en carne propia esta situación, fue el ex entrenador de Unión Española y figura legendaria de Boca Juniors, Martín Palermo.

"En este último tiempo trabaje mucho la insatisfacción que me causaba ser en entrenador y competir con lo que fui como jugador. A veces me sentía frustrado. Me decía a mí mismo: 'Yo elegí esto y no le estoy encontrando la vuelta', le confesó al diario Olé.

El Titán cuenta que "empecé a competir con el jugador y el dolor era tan grande cuando perdía que me empecé a echar la culpa. Culpa, culpa y culpa. No quería ser técnico de esta manera y tuve que hacer una terapia. Pensaba: 'Si esto no lo voy a disfrutar, me dedico a otra cosa'", cuenta el 9.

En todo caso, hay un final feliz, por que Martín Palermo asegura haber ordenado sus ideas. "Hoy soy entrenador y debo diferenciar las cosas. Lo que hice como jugador, ya lo hice. Conseguí todo lo que conseguí pero ya está. Tal vez cuando deje de ser entrenador no conseguí ningún título, pero al menos quiero haberlo disfrutado", cerró.